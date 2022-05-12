İzmir için Soyer ve Sürekli'den ortak mutabakat

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir’in kronikleşen sorunlarının çözümü için iki tarafın da hazır olduğunu vurguladı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, başkanlık makamında AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrasında Başkan Soyer ve AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli açıklamalarda bulundu.

“Birlikte çalışabileceğimizi gördük”

Toplantı sonrası Basmane Çukuru’yla ilgili bir gelişmenin olup olmadığının sorulması üzerine Başkan Soyer, “Basmane Çukuru hakkında müjde vermek için daha erken. Ama kentin en önemli çıbanbaşı diyebileceğimiz bu kentin kronik hale gelmiş sorunlarından biri. Bu konuda uzun zamandır bir çalışma yapıyorduk. Ama sorun hala o kilit aşılamadı. Neredeyse kördüğüme dönüşen bir tablo var. Bunun bütün bu hazırlık çalışmalarının arkasından çözülebilmesi için birlikte çalışacağımızı görüştük. Bundan da çok mutluyuz umarım ki bu büyük sıkıntı noktası ortadan kalkmış olur. Meseleyi hep beraber masaya yatırdık. Ne yapılabileceği konusunda istişarede bulunduk” açıklamalarında bulundu. İzmir’in kördüğüm haline gelen sorunlarının ortaklaşa çözülebileceğini de belirterek “İzmir'in sorun haline gelmiş kördüğüm haline gelmiş bazı meseleleri var. Bunları iradelerimiz ortaklaştırabilirsek çözebileceğimizi gördük. Bundan dolayı çok mutluyuz. Önemli olan bu müzakere masanın kurulmuş olması" ifadelerini kullandı.

İzmir için iki taraf da hazır

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise İzmir’in sorunlarının çözümü noktasında masada olduklarını belirterek “İzmir açısından çok verimli bir görüşme oldu. İlkesel anlamda Basmane Çukuru’nun zaten bütün İzmirliler gibi bizler de İzmir’de siyaset yapan kişiler olarak ivedilikle çözümünden yanayız. İzmir’in kanayan yarası. Konuya vakıfız. İlkesel anlamda biz bunun ivedi bir şekilde çözülmesi noktasında mutabıkız. Yalnız teknik çalışmalar var. Bu teknik çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Buraya gelmeden önce son Başbakanımız Binali Yıldırım Bey ve Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ Bey ile de görüştük. Onlar da ilkesel olarak süratle bu işin çözülmesinden yanalar. Ama teknik çalışmaları görmek istiyorlar. Çalışmaları yapacağız birlikte. Ondan sonra Ankara’yla görüşerek yol haritamızı belirleyeceğiz” diye konuştu. Görüşmede genel olarak İzmir’in sorunları konusunda çözüm iradesinin yansıtıldığını da dile getiren Sürekli, İzmir'in sorunlarının çözümleri ile ilgili her konuda mutabık kalındığını ve görüşmelerin sıklaşacağını ve İzmir için her şeyi yapmaya iki tarafında hazır olduğunu vurguladı.