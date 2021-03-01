İzmir için tarihi karar

30 Ekim’de İzmir’de gerçekleşen deprem sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümüne ilişkin düzenleme Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısı üzerine olağanüstü gündemle toplandı. Tek maddenin ele alındığı birleşimde 30 Ekim depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümüne ilişkin düzenleme görüşüldü. Meclis toplantısı öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin meclis üyelerine yeni düzenlemeyle ilgili teknik detayları anlattı. Görüşmelerin ardından deprem sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümüne ilişkin düzenleme meclisten oy birliğiyle geçti.

5 aylık süre

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, komisyonların 5 ay sürede hazırlık yaptığını belirterek, “Deprem sonrası bir çalıştay düzenlenmişti, çok değerli sonuçlar çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müzakerelerle bu noktaya gelindi. Kentsel dönüşümün ivedi bir şekilde yapılacak olması önemli. İlçe belediyelerinin 5 ay gibi bir süresi var. Sonrasında Büyükşehir’e onay için gelecek. Sonrasında dönüşüm gerçekleşmeye başlayacak” dedi.

Çözüm bulamazsak konuşuruz

AK Parti Grubu adına konuşan Hüsnü Boztepe, “4-5 aylık sürede çalışmalar yapıldı ve 7-8 kez değişerek son halini aldı. Her toplantıda bu çalışma üzerinde tartıştık. Kentimiz için büyük önem arz eden çalışma için Bakanımız Murat Kurum ve Başkanımız Tunç Soyer mutabık kalmışlardır. Çok konuştuk çok tartıştı. Mevzubahis bu kent ise siyasi parti ayrımı yapmadan kenetlendik. Bu, burada kalmamalı. Bizim bu kente borcumuz var. Bu kentin biriken sorunları var. Bunları tek tek ele alarak karara bağlayalım. Deprem ve afet üzerinden siyaset yapmayı düşünmedik, düşünmeyeceğiz. Ama aynı konu defalarca oluyor ve çözüm bulamıyorsak burada konuşuruz” diye konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, afetlerin durmadığını ama tedbir alınması gerektiğini söylerken, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç ise İzmir için çok önemki bir konu üzerinde oybirliği ile mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Kıymetli karar

Toplantının kapanışında da konuşan Başkan Soyer, “Bu gerçekten ortak akılla yol alınan, bir noktaya getirilen İzmir’in çok kıymetli bir kararı oldu. Bu kararla ilgili farklı sesler çıkabilir, tercihler ifade edilebilir, beğenilmeyebilir. Kaçak yapılara bir meşruiyet kazandırmak için yapılan bir çalışma değil. Ruhsatlandırılmış, planlı alanda yer almış, adalardaki binalardaki binalarla ilgili verilen karar. Doğal afet nedeniyle hakkı kaybolmuş, o hakkın iadesini gündeme getirmiş oluyoruz. Gayrimeşru, kaçak yapıyla ilgili öneri getiriyor değiliz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Nüfus yoğunluğu ve yapılaşmayı arttıracak bir şey söylemiyoruz. Mevcut durumu koruyarak hakların kaybolmasını önlüyoruz. Sadece hasarlı yapılarla ilgili değil, bundan sonra benzer bir afette benzer bir sonucu yaşamamak için ne yapabiliriz diye düşündük. Bir daha böyle bir felaket nedeniyle canlarımızı kaybetmek, ağır bedeller ödemek istemiyoruz. Onun için yapacağımız düzenleme böyle olsun istedik. Güven altına alan bir düzenleme oldu. İlçe belediye başkanlarımıza önemli bir görev düşüyor. Mevcut durum koruyacak alanları ilçe belediye başkanlarımızın çıkarmasını istiyoruz. Bunlar hem riskli hem de riske uğraması muhtemel alanları kapsıyor. Çok titiz bir çalışma yaparak hızlı bir şekilde bu alanları belirlemelerini ve meclis gündemine getirmelerini istiyoruz. Aslında bugün aldığımız kararla ilçe belediye başkanlarımızın işini kolaylaştıracak bir çalışma yapmış oluyoruz. Yapı stokumuzun envanterini çıkarmak istediğimizi söylemiştik. Dirençli bir şehir olmak asıl meziyettir. Kentlerin tedbir alması gereken mesele iklim kriziyle ortaya çıkacak doğal afetlere karşı önlem almaktır. Bunun için de bir envantere ihtiyacımız var. İnşaat mühendisleri odasıyla çalışma başlatmıştık. Önümüzdeki hafta da bu envanteri çıkarma çalışmasını başlatıyoruz” diye konuştu.

Soyer, Erdoğan ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair bilgiler veren Soyer, “Dünya Bankası ile çok uzun bir süredir kentsel dönüşüm konusunda müzakere ediyoruz. 250 milyon dolarlık düşük faizli ve 30 yıl vadeli bir kaynak yaratmıştık. Kendisine bunu ilettim. İller Bankası üzerinden aktarılacak bir kaynak. Çok ciddi rakamı başlangıç için elde edeceğiz. İnceleteceğini söyledi. Olumlu bir izlenim elde ettim. Bu kaynağın en önemli yanı, orta hasarlı yapılarla ilgili kentsel dönüşüm başlatacak olmamız. Hükümetimiz ağır hasarlılarla ilgili çok iyi bir çözüm ortaya koydu. Ama mevzuatımız orta hasarlılarla ilgili boşluk taşıyor. Biz bu kaynağı bu yönde kullanmak istiyoruz ve can suyunu yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP lideri İzmir’e geliyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e geleceğini aktaran Soyer, “Kentsel dönüşüm bir afet odaklı bir de planlı şekilde sürdürülüyor. Örnekköy’de 190 konutun temeli atıldı. Bin 10 konutun yıkımı başlanacak. Ege Mahallesi’nde de yıkımlar başlamıştı. Şimdi imalatlar başlayacak. Bin konut Ege Mahallesi’nde, toplamda 2 bin 200 konutla ilgili yol almaya başlıyoruz. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da 13 Mart’ta burada olacak ve başlıyoruz” açıklamasında bulundu. Soyer’in konuşması sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.