KADIN CİNAYETLERİ MOBİL UYGULAMADA
KADIN CİNAYETLERİ MOBİL UYGULAMADA
0
KADIN KALBİNİN 7 FARKI!
KADIN KALBİNİN 7 FARKI!
0
ÇİFT KAT MASKE İŞE YARIYOR MU?
ÇİFT KAT MASKE İŞE YARIYOR MU?
0
İZMİR'E 4 MADALYA
İZMİR'E 4 MADALYA
0

İzmir iki şehidin var!

Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü. Acı kazada 11 asker şehit oldu. Şehitlerden ikisinin İzmirli olduğu öğrenildi

İzmir iki şehidin var!
05 Mart 2021 Cuma 08:32

Bitlis Tatvan'da dün Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Acı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehit olanlardan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmirli oldukları öğrenildi.

Şehit Kureş'in acı haberi Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan ailesine bildirildi. Kureş'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haber askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verilirken, evin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.

Şehit Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir'in Dokuz Eylül mahallesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #şehit #helikopter şehit #izmir şehit
Önceki Haber
Birlikte çalıştığı ağabeyi ve kardeşini öldürdü!
Sonraki Haber
Şehit olan askerlerin isimleri belli oldu
Küçük Menderes için tehlike çanları çalıyor!
Küçük Menderes için tehlike çanları çalıyor!
0
İzmir'de 'değnekçi' operasyonu
İzmir'de 'değnekçi' operasyonu
0
Soyer: İnsanların doğaya nüfuzu konusunda çalışmalar yapıyoruz
Soyer: İnsanların doğaya nüfuzu konusunda çalışmalar yapıyoruz
0
'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı
'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakalandı
0
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
İzmir'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
0
İzmir'de bıçaklanan bir kişi polis merkezine sığındı
İzmir'de bıçaklanan bir kişi polis merkezine sığındı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.