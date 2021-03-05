İzmir iki şehidin var!

Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü. Acı kazada 11 asker şehit oldu. Şehitlerden ikisinin İzmirli olduğu öğrenildi

Bitlis Tatvan'da dün Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Acı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehit olanlardan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in ve Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmirli oldukları öğrenildi.

Şehit Kureş'in acı haberi Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan ailesine bildirildi. Kureş'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Acı haber askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verilirken, evin bulunduğu sokağa da Türk bayrakları asıldı.

Şehit Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir'in Dokuz Eylül mahallesinde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.