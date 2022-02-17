ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
ELEŞTİRİLERE BU ŞARKI İLE YANIT VERDİ
0
EN POPÜLER İSİMLER...
EN POPÜLER İSİMLER...
0
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
İZMİR'DE 3 KONSER VERECEK
0
GENCEBAY: EDEPLİ OLMAK LAZIM
GENCEBAY: EDEPLİ OLMAK LAZIM
0

İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yılı etkinliklerle anılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde düzenlenen İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yıl dönümü için bir dizi etkinlik düzenliyor. Etkinlikler yarın APİKAM’da yapılacak

İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yılı etkinliklerle anılıyor
17 Şubat 2022 Perşembe 09:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde genç Cumhuriyetin iktisadi rotasını belirlemek üzere 17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında düzenlenmiş İzmir İktisat Kongresi’nin 99. yıl dönümünü bir dizi özel etkinlikle anacak.

Etkinlikler 17 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da Konak’ta 860 Sokak’taki İzmir İktisat Kongresi Anıtı’ndan APİKAM binasına bando eşliğinde yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak, panel ve sergi açılışı ile devam edecek.
“Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi 99 Yaşında” başlıklı panel 17.00’de APİKAM Toplantı Salonu’nda düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramları Kutlama Komitesi Başkanı Ulvi Puğ’un moderatörlüğünü üstleneceği panele Dr. Serdar Şahinkaya ve Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu konuşmacı olarak katılacak.

Panelin hemen ardından 18.30’da APİKAM bahçesindeki sergi salonunda “Ekonomik Bağımsızlık Yolunda Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi” sergisinin açılışı yapılacak. Sergide Türkiye (İzmir) İktisat Kongresi’nin yapıldığı koşullar, Lozan Barış Konferansı üzerine etkileri ve kurulacak genç Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi temelleri üzerine etkileri anlatılacak.

Etiketler; #izmir #izmir iktisat kongresi #atatürk
Önceki Haber
İzmir'de silahlı saldırı! Aracıyla ilerlerken öldürüldü!
Sonraki Haber
İzmir'de 30 günlük bebeğe yanlışlıkla koronavirüs aşısı yapılmıştı! Yeni gelişme!
Gaziemir'de Mobil Atık Getirme Merkezleriyle atıklar dönüşüyor
Gaziemir'de Mobil Atık Getirme Merkezleriyle atıklar dönüşüyor
0
Çeşme’nin kalbi yeniden hayat buluyor!
Çeşme’nin kalbi yeniden hayat buluyor!
0
Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açılıyor!
Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı İzmir'de açılıyor!
0
Hız sınırını aşan avukatın cezası iptal edildi, nedeni ise...
Hız sınırını aşan avukatın cezası iptal edildi, nedeni ise...
0
İzmir'de ev taşıyacak öğrencilere müjde! Nakliye belediyeden!
İzmir'de ev taşıyacak öğrencilere müjde! Nakliye belediyeden!
0
İzmir'in Bornova Belediyesi asfalt üretimine başladı
İzmir'in Bornova Belediyesi asfalt üretimine başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.