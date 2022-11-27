İzmir'in 1 yıl yetecek suyu var!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, yağış hasadının ekim ayı itibarıyla başladığını belirtip, "Yaklaşık 45 mililitre bir yağış oldu. Toprak suya aç olduğu için çoğunu emdi ve Tahtalı Barajı'na yaklaşık 900 bin metreküp su geldi" dedi.

İzmir'de geçen hafta etkili olan sağanak, Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda su baskınlarına neden oldu. Yağışlarla gözler, barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. Ekimde başlayan yağış hasadıyla İzmir'in büyük oranda içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda 900 bin metreküp su toplandığı belirtildi. İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, yağış hasadının bu yıl ekim ayı itibarıyla başladığını söyledi. 45 mililitrelik yağış olduğunu belirten Alpsoykan, "Toprak aç olduğu için yağmur suyunun çoğunu emdi. Bu anlamda herhangi bir öngörüde bulunmamız söz konusu değil. Yağış hasadı yeni başladı ve umudumuz rahat bir sezon geçirmek" diye konuştu.

'1 YIL YETECEK SU VAR'

Tüm barajlardaki aktif doluluk oranları hakkında da bilgi veren Alpsoykan, şunları kaydetti:

"İzmir'in önemli ölçüde su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 40,3 oranında ve 135 milyon 378 bin metreküp su var. Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'nda 7 milyon 810 bin metreküp suyla doluluk yüzde 45, Balçova Barajı'nda 1 milyon 833 bin metreküp suyla doluluk yüzde 22, Ürkmez Barajı'nda ise 3 milyon 300 bin metreküp suyla doluluk yüzde 35, Gördes Barajı'nda ise 36 bin metreküp suyla yüzde 4 seviyesinde. Tahtalı Barajı geçen yıla göre yüzde 9 daha az dolu ve yaklaşık bir yıl yetecek kadar su bulunuyor. Kutlu Aktaş Barajı'nda bir önceki seneye göre yüzde 10 oranında daha fazla su mevcut. Balçova Barajı'nda yüzde 4'lük, Ürkmez Barajı'nda ise yüzde 2'lik bir azalma söz konusu. Son 8-10 yıla baktığımızda bugünkü rakamların altına düştüğümüz yıllar olduğunu görüyoruz."

'ŞİDDETLİ, ARALIKSIZ YAĞIŞLAR ÖNEMLİ'

Barajların doluluk oranlarıyla ilgili 20-25 yıllık envanter oluşturulduğunu anlatan Alpsoykan, "Hiçbir yıl diğerine uymuyor. Tahtalı Barajı'na 41 milyon metreküp su geldiği de oluyor, 215 milyon metreküp su geldiği de oluyor. Barajların dolması açısından yağışın şiddeti çok önemli. Aralıksız yağışlarda daha fazla su geliyor. Daha önceki senelere baktığımızda 60 gün yağış olan bir dönemde 215 milyon metreküp su geldiğini, başka bir 60 günlük yağışta ise 60 milyon metreküp su geldiğini görüyoruz. Yağışların şiddeti fazla olup aralık vermeden yağarsa etkisi fazla oluyor. Vatandaşlarımızı su tasarrufuna önem vermeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz" dedi.