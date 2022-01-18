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İzmir'in 11 ilçesinde uyuşturucu baskınları!

18 Ocak 2022 Salı 10:17

İzmir'in 11 ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 65 şüpheliye yönelik operasyon başlattı. Baskın yapılan adresler didik didik arandı.

Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde operasyon başlattı. 250 jandarma personelinin katılımıyla belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Adreslerde ve limanda bulunan bir teknede narkotik köpeklerle arama yapıldı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #uyuşturucu #operasyon
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