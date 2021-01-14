İzmir'in 3 gözde ilçesine tarihi yatırım

İzmir’in önemli turizm merkezlerinden Dikili, Foça ve Karaburun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin peş peşe gerçekleştirdiği yatırımlarla adeta yeniden doğdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin gözde turistik ilçelerinden Dikili, Foça ve Karaburun’un altyapı sorunlarını çözmek ve bu bölgelerde yaşam kalitesini yükseltmek için tarihi yatırımlara imza attı. 3 ilçede turizm sektörünün canlanmasına da katkı koyacak çalışmalar kapsamında öncelikle ihtiyaçlar tespit edildi. Özellikle Foça ve Dikili’de eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu boruları yenilenirken, kanal alt yapısı olmayan Mordoğan’da kanalizasyon çalışmalarına ve arıtma tesisi yapımına başlandı. Yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan bölgeler için ise ilave su kaynakları yaratıldı. İZSU çalışmaları sonrası bozulan yollar Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince yenilendi. Ana cadde, yol ve sokaklar asfaltlandı, ihtiyaç duyulan noktalara kilit parke taşı döşendi. Arazi yolları sathi kaplama çalışma ları ile tozdan kurtulurken, sahil bantları yenilenerek modern görünüme kavuşturuldu. İZSU ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 2019 yılından bu yana Dikili, Karaburun ve Foça’da tamamladığı ve sürdürdüğü yatırımların toplamı 580 milyon lirayı buldu.

Foça’da neler yapıldı?



İZSU Genel Müdürlüğü, Foça’da su şebekesindeki kayıpların en aza indirilmesi ve özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının sonlandırılması için önemli yatırımlar yaptı. 58 milyon liralık yatırımla 47 kilometre uzunluğunda içme suyu şebeke ve isale hattı yenileme çalışmasını tamamlandı. 12 milyon liralık yatırımla Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak, Yenibağarası, Hacıveli, Kazım Dirik, Koca Mehmetler, Yeniköy mahallelerinin yanı sıra Menemen’e bağlı Villakent, Musabey, Çavuşköy, Kesik mahallelerinin evsel atık sularını arıtmak için 16 bin kişiye hizmet verecek Gerenköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi hizmete alındı. İlçede 96 kilometre uzunluğunda içme suyu şebeke hattı ve 22 kilometre iletim hattı imalatı devam ediyor. Ayrıca ilçenin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar daha uzun ömürlü borularla sağlıklı bir şekilde karşılayac ak çalışmalar kapsamında büyük bir depolama tesisi de yapılıyor. 69 milyon liralık yatırımla Foça, Yeni Foça ve Musabey’de yer alan 19 adet kuyunun suyunu arıtacak Musabey İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin de imalatı devam ediyor. İZSU’nun son iki yılda bu işler için ilçeye yaptığı yatırım tutarı 195 milyon 175 bin TL oldu.



Yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle asfaltı bozulan yollarda yama çalışması yapıldı. 111 bin metrekare kilit parke taş döşenerek 8 milyon 675 bin liralık yatırım yapıldı. Foça Fevzipaşa Mahallesi’nde Reha Midilli Caddesi yenilenirken, Atatürk Caddesi 212. Cadde kilit parke taşı döşenerek yepyeni bir görünüme kavuşturuldu. İZSU Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla birlikte ilçeye yapılan yatırım tutarı 203 milyon 850 bin TL oldu.

Dikili’de neler yapıldı?



Dikili’nin içme suyu altyapısını yenilemek için ilçede tarihi yatırımlar yapıldı. 52 milyon 700 bin liralık yatırımla 156 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ve isale hattı yenilendi. Bahçeli ve Uzunburun mahallelerinde su sondaj kuyusu açıldı. 62 milyon 244 bin liralık yatırımla Dikili ilçe merkezinde eskiyen ve kaçaklara neden olan 30 yıllık içme suyu altyapısını yenileme çalışmaları devam ediyor. İmalatlar kapsamında 168 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi ile 54 kilometre uzunluğunda iletim hattı yenileniyor. 15,6 milyon liralık yatırımla Çandarlı Göleti İçme Suyu Arıtma tesisi imalatı ise devam ediyor. Son iki yılda İZSU’nun bu yatırımlar için ilçeye yaptığı yatırım tutarı 146 milyon lira oldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca 1,3 kilometrelik Hastane yolu genişletilerek ulaşım rahatlatıldı ve asfaltlama çalışması yapıldı. 3,5 kilometre uzunluğundaki Uğur Mumcu Caddesi’nde çift yönlü kaldırım çalışması yapıldı, yol asfaltlandı ve yolun bir tarafına 2 metre genişliğinde bisiklet yolu yapıldı. Sahildeki Sevgi Yolu düzenlenerek modern görünüme kavuşturuldu. Yürüyüş yolu düzenlenirken bisiklet yolu da oluşturuldu ve alan aydınlatıldı. 23 milyon 431 bin liralık yatırımla 21 kilometre uzunluğunda yol asfaltlandı. 24,5 kilometre uzunluğunda arazi yolunun sathi kaplaması yapılırken, 26,3 kilometre uzunluğunda kilit parke döşendi. İZSU ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın ilçedeki toplam yatırım tutarı 169 milyon 431 bin TL oldu.

Karaburun’da neler yapıldı?

İlçenin yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını sona erdirmek için 65 milyon liralık yatırımla 91 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ile 10 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı yapıldı. 5 milyon liralık yatırımla Mordoğan Göleti hizmete alındı. Yayla, Saip ve Mordoğan mahallerinde su sondaj kuyusu açıldı. Kanal altyapısı olmayan Mordoğan’a 65 milyon liralık yatırımla 117 kilometre uzunluğunda atık su ve yağmur suyu hattı döşeniyor. 34 milyon liralık yatırımla Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi yatırımı devam ediyor. İZSU’nun ilçeye yatırım tutarı 169 milyon lira oldu.

2019 - 2020 yıllarında alt yapı yatırımları nedeniyle bozulan yollarda asfaltlama çalışmaları yoğunluk kazandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı’nca asfaltlama, kilit parke taşı döşeme, yol, kaldırım düzenleme çalışmaları için 36,3 milyon liralık harcama yapıldı. 56 kilometre yol asfaltlanırken, 13,3 kilometre uzunluğunda arazi yolu asfaltlandı, 13,6 kilometre uzunluğunda kilit parke taşı döşendi. Kaynarpınar sahili yenilendi. Mordoğan Atatürk Caddesi asfaltlanarak, orta refüj ve çift taraflı kaldırım düzenlenesi yapıldı. Mordoğan sahil yolu renkli begonit kaplama ile modern görünüme kavuştu. Sahilde yeni bisiklet yolu oluşturularak mevcut park genişletildi, oturma grupları konarak ağaçlandırıldı. Sahildeki taş duvar da yenilendi. Önümüzdeki günlerde bu alana dekoratif aydınlatma direkleri takılacak. Mordoğan Namık Kemal Caddesi ile İnönü Caddesi kesişişimdeki kavşak d üzenlemesinin de yapıldığı ilçede İZSU ve Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın toplam yatırım tutarı 205 milyon 361 bin TL oldu.