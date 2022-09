İzmir'in 91 yıllık gururu kapılarını açtı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği "İzmir'i fuarlar ve kongreler kenti yapma" görevini 91 yıldır gururla yerine getiren İzmirliler, İzmir Enternasyonal Fuarı ile bir kez daha dünyayla buluştu.

FATİH ÖZKILINÇ- Bu yıl 1.5 milyon ziyaretçinin beklendiği İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) 91'inci kez kapılarını açarken "Toprak Ana" anlamına gelen gastronomi fuarı Terra Madre'de ilk kez doğduğu topraklar olan İtalya dışında İzmir'de dünyayla buluştu. 11 Ekim'e kadar sürecek her iki fuarın açılışı öncesinde Gündoğdu Meydanı'ndan marşlar eşliğinde tören alanına yürüyen korteje İzmir Büyükşehir Belediye(İZBB) Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. Kültür Park Lozan kapısı önündeki açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay'ın yanı sıra, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Başkanı (TCWTA) Thomas Feeser, Slow Food (Yavaş Gıda) International Genel Sekreteri Paolo Di Croce, İzmir milletvekilleri, İzmir iş dünyası temsilcileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile yabancı ülke heyetleri ve vatandaşlar katıldı.

Nice 91 yıllara

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kökeni, Gazi Mustafa Kemalin Atatürk'ün temelini attığı İEF'nin İzmir'imize büyük katkı sunmasını temenni ediyorum. İEF sadece ekonomik değil, sosyal ve kültür anlamda bir buluşma kaynağıdır. Her alanda daha etkin düzenlenmesi adına tüm paydaşların işbirliğiyle çalışmasını görmek memnuniyet verici. Çok umutluyuz. Umuyorum ki tüm etkinlikler beklentileri karşılayacak ve hepimizi memnun edecek. 91 yıl geçmişi boyunca bütün sorunlara rağmen serüvenlerine devam ediyor olmuştur. Eminim ki daha nice 91 yılı göreceğiz. Katılımcıların beklentilerinin tatmin olarak yarılmaları hepimizin beklentileridir. 9 Eylül Zafer kutlamalarının da Cumhuriyet'in 100. yılına yaraşır şekilde geçmesini diliyorum" dedi.

"İzmir'imizin kalbimizde ayrı bir yeri var"

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, İEF'nin önemine vurgu yaparak, "Dile kolay 91 yıl... Koskoca bir ömür. 91 yıldır kapılarını bu fuar açıyor. Çok iyi hatırlıyorum İEF'yi televizyon, gazetelerden takip ediyorduk. İzmir diyince İzmir'in simgesi İzmir fuarı aklımıza geliyor. Bu değeri gelecek yıllara kesinle taşımalıyız. Ticaret Bakanlığı olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu güzide organizasyona İZFAŞ ve belediye başkanımızın çok önem verdiğini gördük. İzmir, 8 bin 500 yıllık tarih. Dile kolay. Birçok dünya kültür mirasına aday olan, bir çok tarihi barındıran İzmir. Turistik olarak çok büyük potansiyeli sahip. İzmir'imizin bu potansiyelini hep beraber değerlendirmeliyiz. Terra Madre, dünyanın önde gelen organizasyonlarından bir tanesidir. Her geçen gün gıdanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Rusya- Ukrayna savaşında hep beraber tedarik sıkıntısını görmedik mi? Tahıl ihracatının etkisini görmedik. Cumhurbaşkanımızın girişimleri tahıl koridorunun açılmasında önemli bir rol oynadı. Terra Madre aslında bunun için önemlidir. İzmirli, İzmirli KOBİ'lerimiz için de önemlidir. Bunun için İEF'ye büyük taktirle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ticaret Bakanımız da buraya çok gelmek istiyordu. Selamlarını gönderdi. İhracat rakamları açıklandı. Bu yıl sonu hedefimiz 150 milyar dolarla kapatmak istiyoruz. İzmir ihracatta da Türkiye'nin önde gelen illerinden. İzmir geçen sene 15 milyar dolar yaptı. Bu senenin ilk 9 ayında 9,6 milyar dolar ihracat yaptı. Bu rakamları daha yukarıya çıkarmalıyız. Sizlerin destekleri ve çabalarıyla olacak. Burada olmaktan çok mutlu ediyor. İzmir'imizin kalbimizde ayrı bir yeri var" diye konuştu.

İzmir, EXPO markası yarattı

İEF'in bir Cumhuriyet mirası olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın İzmir'den dünyaya ve dünyadan İzmir'e uzanan bir köprü olduğunu vurguladı. İEF'yi dünyanın en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan Terra Madre ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Soyer, "Tüm dünya kentleri dünyanın en prestijli, en büyük fuarı olan EXPO'ya ev sahipliği yapmak ister. İzmir de bunun için çok emek verdi ve vermeye de devam ediyor. Öte yandan İzmir, doksan bir yıldır kendi EXPO markasını yaratmış bir şehir. Bu fuar, İkinci Dünya Savaşı yıllarının zor koşullarına rağmen binlerce ziyaretçiyi ağırlamış. İnsanlara umut olmuş. Neredeyse bir asır boyunca kapılarını hiç kapatmamış bir EXPO'dan bahsediyoruz. Bir kültür, ticaret, turizm, eğlence ve eğitim meydanı olan bu buluşmanın adı: İzmir Enternasyonal Fuarı.

Bu nedenle İEF'yi gelecek nesillere taşımak ve dünyaya çok daha iyi anlatmak bu şehrin Belediye başkanı olarak benim boynumun borcu" ifadelerini kullandı.

"İzmirlinin hiç kimseye eyvallahı yoktur"

On gün boyunca yüz binlerce kişinin ziyaret edeceği fuarın "Umudu büyütmek" gibi çok önemli bir misyonun da olduğunu belirten Soyer, Bizim elimizin her kımıldayışında, kurduğumuz her cümlede ve yaptığımız her işte başka bir ruh var. Bu ruh, ege'nin amazon kadınlarının, Börklüce Mustafa'nın, Anadolu'nun ruhudur. İçimizdeki bu ruh... 'Sen başla bitiren bulunur' diyebilecek kadar cesur olan Hasan Tahsin'in ruhudur. Herkes iyi bilsin ki... Bizim ruhumuz Mustafa Kemal'in ruhudur.

Burası binlerce yıldır bir medeniyetler beşiği olan, barışın, uyumun, demokrasinin, sanatın coğrafyası: Anadolu! Burası, ilk kurşunun atıldığı, kurtuluşun ve kuruluşun başladığı Cumhuriyet şehri: İzmir zaman zaman karamsar, kimi zaman yorgun ve bazen de öfkeli olabilir. Fakat bu akşam, İzmir'in gök kubbesi altında sadece umutlu olmalıyız. Çünkü 100 yıl önce bu memleketin kurtuluşunun müjdecisi olan İzmir, kahraman atalarının izinden yürüyerek onların hatırasını yaşatmaya ve yine gelecek kuşaklara umudun lokomotifi olmaya devam edecektir. Çünkü İzmir 100 yıldır yaşadığı kesintisiz barışın kıymetini bilen, ona namusu gibi sahip çıkan insanların şehridir. Çünkü İzmir Mustafa Kemal Atatürk'ün zafer destanının ardından kurduğu cumhuriyeti ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracak olanların şehridir. Çünkü İzmir cesurdur. Sesleri, sözleri ve sanatları engellenmek istediği halde dimdik ayakta durup bizlerle olan sanatçılarımız İzmir'in cesaretinin kanıtıdır. Çünkü İzmir'in ve İzmirlinin hiç kimseye eyvallahı yoktur, olmayacaktır. Çünkü İzmir dayanışmayı en iyi bilen, birbirlerine sevgiyle, hoşgörüyle, şefkatle bağlı insanların şehridir" diye konuştu.

İEF'ye "Bakan" yok

İEF fuarı, aradan geçen son 7 yılın ardından ilk kez hükümetten bir Bakan olmadan açıldı. Geçtiğimiz yıl fuarın açılışına Ticaret Bakanı Mehmet Muş katılırken bu yılki açılışta hükümet, Bakan Yardımcısı Tuna Turagay tarafından temsil edildi.