İzmir'in afet bölgesi için desteği 54 milyon lirayı aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından afet bölgesine 1 gemi, 4 tır, 1 otobüs kargo daha insani yardım malzemesi gönderildi. Depremin 7’nci gününde toplam 144 tır, 115 kamyon, 3 uçak, 2 gemi dolusu tonlarca destek depremzedelere ulaştırılmış oldu. “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyalarıyla ulaşılan bağış rakamı ise 54 milyon lirayı geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin afet bölgesi için başlattığı destek çalışmaları artarak devam ediyor. Hatay, Osmaniye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki ana koordinasyon merkezlerinde 470 araç ve 757 personel ile görev başında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 gemi, 4 tır, 1 otobüs kargo daha insani yardım malzemesini afet bölgesine gönderdi. Depremin 7’nci gününde toplam 144 tır, 115 kamyon, 3 uçak, 2 gemi dolusu tonlarca destek depremzedelere ulaştırılmış oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı dayanışma kampanyaları “Umut Hareketi” ile “Bir Kira Bir Yuva” ile ulaşılan bağış rakamı ise 54 milyon 538 bin 800 lira oldu.



487 binin üzerinde battaniye gönderildi

Deniz, hava ve kara yoluyla bugüne dek 487 bin 250 battaniye, 7 bin 700 yorgan, 3 bin 700 yastık, 847 bin 250 parça giyim malzemesi, 17 bin 600 hijyen paketi, 13 bin paket hijyenik ped, 22 bin gıda paketi, 32 bin 350 bebek bezi ve maması, 622 bin litre içme suyu, 850 çadır, 9 bin 500 soba ve ısıtıcı, 145 ton yakacak, 65 jeneratör ve tonlarca insani yardım malzemesi afet bölgesine sevk edildi.



Bir Kira Bir Yuva ile 11 milyonun üzerinde destek

Depremzedelerin ihtiyacı olan insani yardım malzemelerinin satın alınmasını sağlayan “umuthareketi.izmir.bel.tr” adresinden bölgeye ulaştırılmak üzere 43 milyon 388 bin 50 lira yardım yapıldı.

Depremde evini kaybetmiş yurttaşlar ile kira desteği vermek veya boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturan “birkirabiryuva.org” ile ise 11 milyon 150 bin 750 liralık katkı sağlandı. Kampanyayla 354 kişi kira desteği vereceğini, 382 kişi evini paylaşacağını beyan etti.

Gaziemir Fuar İzmir, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu ile Çankaya'daki APİKAM'ın bahçesinde yurttaşlardan gelen insani yardım malzemelerinin paketlenme ve yükleme çalışmaları sürüyor.