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İzmir'in Başkanları Zübeyde Hanım'ın mezarında buluştu

Anneler Günü nedeniyle Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı’ndaki anma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Her bir annemizin önünde sevgi,  saygı ve minnetle eğiliyoruz. Evladını kaybetmiş annelerin, annesini kaybetmiş evlatların burukluğunu içimizde hissediyoruz. Belediye olarak bir anne şefkati ile tüm yurttaşlarımızı kucaklayacak şekilde çalışıyoruz” dedi

İzmir'in Başkanları Zübeyde Hanım'ın mezarında buluştu
09 Mayıs 2021 Pazar 13:51

Anneler Günü’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi kabri başında anıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile ilçe belediye başkanları ve eşlerinin de katıldığı törende Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’na çiçek konulduktan sonra İstiklal Marşı söylendi ve saygı duruşunda bulunuldu. Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen törende konuşan Başkan Tunç Soyer, “Her bir annemizin önünde sevgi,  saygı ve minnetle eğiliyoruz. Evladını kaybetmiş annelerin, annesini kaybetmiş evlatların burukluğunu içimizde hissediyoruz. Başkanlık görevime başlarken 'Devlet baba ise belediye anadır' demiştim.   Belediyenin analığın tüm erdemlerini üstlenen bir kurum olarak vazife görmesini istedik.  Şefkat göstersin, yurttaşlarını ayırmadan kucaklasın istedik. Biz bu misyonu yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İzmir ayrıcalıklı bir şehir

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ebedi istirahatgahının İzmir'de olması nedeniyle ayrıcalıklı bir şehre sahip olduklarını dile getiren Başkan Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:
“'Bir anne dünyayı değiştirir'  hele ki o anne Mustafa Kemal'in annesiyse... Bu memleketin kurtarılması, kurulması için canla başla çalışan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyoruz. Nazım Hikmet'in 'analardır adam eden adamı, aydınlıklardır önümüzde gider' sözleriyle bir kez daha hepinizin Anneler Günü’nü kutluyorum.”

Tugay: “Vefa, minnet ve saygıyla anıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Anneler Günü’nde Zübeyde Hanım’ın çevresinde toplanmanın, bir Karşıyaka geleneği olarak 31 yıldır “Atadan Ana’ya Saygı Koşusu” düzenlemenin sıradan ve rutin bir etkinliğin çok ötesinde bir anlam taşıdığını belirtti. Bu anlamın temelinde, 'bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünü, büyük bir devrimciyi ulusuna ve insanlığa armağan ederek kanıtlayan bir kadına; onların izinden yürüyen İzmir’in saygısı, vefası, minnetinin olduğunu dile getiren Tugay, “Bizi her yıl burada buluşturan, 'Kadın devrimi' olarak da adlandırılan Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş, demokratik, laik ve insan haklarıyla tanımlanan değerlerini, herşeye ve herkese karşı inatla savunma irademiz ve duruşumuzdur. Bunları görmeden ve içselleştirmeden, bizim insan hakları, çağdaşlık, laiklik, tam ve koşulsuz eşitlik, demokrasi ısrarımızı, örneğin kadın haklarını ve İstanbul Sözleşmesi’ni neden savunduğumuzu anlamak olanaksızdır” dedi. Tugay, İzmir'in her mahallesini, sokağını, köşesini kadınlarla birlikte daha güzel, daha yaşanır kılacaklarını,  ülkeye bu anlamda da örnek ve umut olacaklarını dile getirdi.
 
Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile eşi Müyesser Özuslu, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Öznur Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ile annesi Nilgün Gümrükçü, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ile eşi Fügen Selvitopu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve eşi Nilüfer İnce, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve eşi Lütfiye Karakayalı, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile eşi Fatma Yetişkin, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile eşi Necibe Duran,  Konak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak ve Konak Belediyesi Meclis üyesi Sıla İlgi Akkaş, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ve eşi Nesrin Kırgöz ile Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin katıldı.

Etiketler; #izmir #izmir başkanları #anneler günü #zübeyde hanım
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