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İzmir'in Bornova Belediyesi asfalt üretimine başladı

İzmir'in Bornova Belediyesi asfalt üretimine başladı
17 Şubat 2022 Perşembe 12:31

Bornova Belediyesi’nin kurduğu asfalt üretim tesisi çalışmaya başladı. Önceki gün deneme üretimini başarıyla yapan tesiste bugün gerçekleştirilen ilk üretimi Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ başlattı. Tesiste üretilen ilk asfalt ise Atatürk Mahallesi’nde uygulandı.

Bornovalıların şikayetleri içinde yol sorunlarının büyük bir pay tuttuğunu ifade eden Başkan İduğ, “Yol kalitesini arttırmak amacıyla önce beton santralini yeniledik, şimdi de asfalt üretim tesisimizi kurduk. Fen İşleri Şantiyesi içinde yer alan tesis saatte 160 ton kapasite ile hizmet verecek. 20 milyon liraya mal olan bu yatırımımız sayesinde yol sorununun tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu tesis verimli bir şekilde kullanılırsa Bornova’ya en az 30 sene hizmet verecektir. Bornova’nın yarınına yatırım yapıyoruz” dedi.

Asfalt seferberliği

Tesis ile yılda 100 bin ton asfalt üretip sermeyi hedeflediklerini de söyleyen Başkanı Mustafa İduğ, “Yetki alanımızda toplam 1.100 kilometre uzunluğunda yol bulunuyor. Bunların da önemli bölümü beton ve asfalt yollar. Bornovalılar, bugünden itibaren başlattığımız asfalt seferberliğiyle kısa süre içinde bu yolların önemli kısmının yenilendiğini görecek” diye konuştu.

Tesisten üretilen ilk asfalt ise Atatürk Mahallesi’ne serildi.  830/1 sokakta yapılan asfalt dökümünde Başkan Mustafa İduğ’da ekipleri yalnız bırakmadı. Mahallede yaşayan vatandaşlarla ve esnafla konuşan İduğ, çalışmalarla ilgili görüş ve önerileri de aldı.

Etiketler; #izmir #bornova #bornova belediyesi #asfalt
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