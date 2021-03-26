İzmir'in bu bölgeleri yıllar sonra ilk kez bu kadar kar gördü

İzmir’i etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Küçük Menderes havzasında kar yağışıyla yüzünü gösterdi. Ödemiş’te Bozdağlar ve Aydın Dağları’ndaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Birgi ve Bademli tamamen beyaza büründü. Kaymakçı, Çaylı ve Yolüstü çevrelerinde yıllar sonra ilk kez kar yağışı etkili oldu

Kış mevsiminde kar yağışının etkili olduğu günlerde Bozdağlar ve Aydın Dağları üzerindeki mahallelerde yolları açık tutmak üzere mesai yapan Ödemiş Belediyesi ekipleri, 25 Mart’ta etkili olan kar yağışı sonrası alarma geçti.

Birgi’den itibaren Hacıhasan-Kemer-Yılanlı ve Üçkonak-Kutlubeyler-Cevizalan güzergahlarında kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gölcük Yaylası-Ovacık-Tekke-Bozdağ güzergahında gün boyunca kar mücadelesini sürdürdü. Kaymakçı, Çaylı, Yolüstü ve civarındaki mahallelerde yıllar sonra ilk kez etkili olan kar yağışı sonrası tarım alanları karla kaplandı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Mart ayında bölgemizde bu denli etkili kar yağışı uzun zamandır görülmemişti. Bozdağlar ve Aydın Dağları’nda görsek de bu kez ovada da bir anlamda sürprizi yaşamış olduk. 1990’lardan sonra ilk kez Yolüstü, Kaymakçı, Çaylı gibi ova bölgelerimiz de kar yağışı aldı. Birgi ve Bademli’de de kar etkili oldu. Kar yağışı sonrası ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tüm kış mevsiminde olduğu gibi ekiplerimiz dağ yollarında müdahalelerde bulundular. Farklı güzergahlarda aynı anda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılarak yollar açık tutuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Meteorolojik raporları sürekli takip ediyoruz. Yollarımız hep açık olsun diye ekiplerimiz teyakkuzda. Karlı bölgelerdeki yolları kullanmak zorunda olan sürücülerimizin araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Kar mücadelesindeki tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz” dedi.