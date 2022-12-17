İzmir'in bu dört ilçesinde hastane var ama bu doktorlar yok! Kalp krizi geçiren yolda ölüyor!

İzmir'in Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinde bulunan hastanelerde anjiyo merkezi, beyin cerrahisi, nöroloji ve gastroloji uzmanı olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bu ilçelerde kalp krizin geçiren vatandaşların İzmir'e sevk edildiğini ve bir kısmının ambulansta hayatını kaybettiğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel'in soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki hastanelerde "Beyin Cerrahı, Nöroloji ve Gastroloji uzmanı" olmadığını açıkladı.

Bu hastanelerde "Anjiyo Merkezi" de olmadığını hatırlatan Atila Sertel, bu bölgede yaşayan ve kalp krizi geçiren vatandaşların çoğunun İzmir'e sevk edilirken ambulanslarda yaşamını kaybettiğini söyledi.

"EKSİKLİĞİ KABUL ETTİ"

Beş yüz binden fazla kişinin yaşadığı İzmir'in Ödemiş, Bayındır, Kiraz, Beydağ, Selçuk, Tire ve Torbalı ilçelerindeki uzman doktor eksikliğini eleştiren Sertel, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de sağlık sorununun çözüldüğünü her vesile ile övünerek anlatıyor ama Türkiye'de sağlık sorunu giderek büyüyor. İnsanlar doktor bulamıyor, hastalıklarının tedavisi için randevu alamıyor. Ameliyatlar, röntgen, MR için 6 ay, 8 ay sonrasına gün veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya İzmir'in en güzel ilçeleri; Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki doktor yokluğunu sorduk. Bu ilçelerdeki devlet hastanelerinde beyin cerrahisi, nöroloji ve gastroloji uzmanı bulunmuyor. Ayrıca bu bölgedeki hastanelerde ne yazık ki anjiyo merkezi de yok. Bütün bunları sorduk. Gelen yanıt; "haklısın" oldu. Bölgede anjiyo merkezinin olmadığı, Ödemiş'te, Bayındır'da, Kiraz'da ve Beydağ'da beyin cerrahisi, nöroloji ve gastroloji uzmanı bulunmadığını söyledi. Bu yaşamsal bir durumdur. Bu doktor eksikliğine ilişkin yanıtı veren Fahrettin Koca, bu hastanelerdeki eksiklikleri önümüzdeki yıl önleyeceğiz diyor" dedi.

"BOŞUNA ÖVÜNMEYİN"

"Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde doktor eksikliği sorunu yaşanıyorsa diğer illerimiz kim bilir ne haldedir" diyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel şunları söyledi:

"Sayın Bakan'a soruyorum; İzmir Türkiye'nin incisi ve en büyük kentlerimizden biri. İzmir'de dahi bu doktorlar yoksa Kars'ta, Ağrı'da yaşayanlar, Hakkari'de, Van'da, Şırnak'ta yaşayanlar ya da Anadolu'da Yozgat'ta, Sivas'ta, Amasya'da yaşayanlar, diğer kentlerimizde yaşayanların doktor bulma ihtimalleri de giderek düşmüş durumda. Sayın Fahrettin Koca, sağlığı düzelttim diye boşuna övünme. Türkiye'nin üçüncü büyük kentinde uzman doktorlar yok. Sağlık konusunda büyük problemler yaşanıyor. Bu problemleri sorduk ve verilen yanıtla doğrulanmış oldu. Doğruları söylediği için teşekkür ediyorum. Çünkü bazı bakanlar biz sorduğumuzda doğruları söylemeyi bırakın yanıt dahi vermiyor. Bizim asıl teşekkürümüz Bayındır'da, Ödemiş'te, Kiraz'da, Beydağ'da, Selçuk'ta, Tire'de, Torbalı'da doktor gereksinimimizi karşıladığınız zaman olacak."

TOPLAM 390 KİŞİLİK YATAK KAPASİTESİ VAR UZMAN YOK

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in "İzmir'in Bayındır, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerindeki devlet hastanelerinin doktor eksikliğine ilişin" soru önergesini yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu bilgileri verdi:

"Bayındır Devlet Hastanesi C rolünde 50 yataklı olarak sağlık hizmeti vermekte olup 17 branşta 13 uzman tabip, 14 tabip görev yapmaktadır. Bahse konu hastanenin beyin cerrahisi, nöroloji ile gastroenteroloji branşında uzman tabip kadrosu bulunmamaktadır. Kiraz Devlet Hastanesi D rolünde 30 yataklı olarak sağlık hizmeti vermekte olup 6 branşta 5 uzman tabip, 15 tabip görev yapmaktadır. Bahse konu hastanenin beyin cerrahisi, nöroloji ile gastroenteroloji branşında uzman tabip kadrosu bulunmamaktadır. Beydağ İlçe Devlet Hastanesi E2 rolünde olup 10 yataklı olarak sağlık hizmeti vermekte olup bünyesinde 6 tabip görev yapmaktadır. Bahse konu hastanenin beyin cerrahisi, nöroloji ile gastroenteroloji branşında uzman tabip kadrosu bulunmamaktadır.

Ödemiş Devlet Hastanesi A2 rolünde 300 yataklı olarak sağlık hizmeti vermekte olup 25 branşta 81 uzman tabip, 30 tabip görev yapmaktadır. Bahse konu hastanede beyin cerrahisi ve gastroenteroloji branşında uzman hekim bulunmamakla birlikte nöroloji branşında 2 uzman tabip aktif olarak görev yapmaktadır. İzmir ilinin uzman hekim ihtiyacı, 2022 yılında yapılacak olan devlet hizmeti yükümlülüğü ve açıktan atama kuralarına başvuracak uzman sayısına bağlı olarak tamamlanmaya çalışılacaktır."