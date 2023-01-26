İzmir'in bu ilçeleri dikkat! Şiddetli yağmur geliyor!

İzmir'in metropol dışındaki 9 ilçesinde, yarın çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağmur beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi

İzmir'in bu ilçeleri dikkat! Şiddetli yağmur geliyor!
26 Ocak 2023 Perşembe 15:47

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden İzmir'in metropol dışındaki ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), bu ilçeler dışında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare); İzmir'in güneybatısındaki Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta ise yerel olarak aşırı (100 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi.

Çok kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli ve kıyı şeridinde hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yağmur
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