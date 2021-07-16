İzmir'in Çernobili'nde Duran Adam eylemi desteklerle sürüyor

Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların temizlenmesi için Duran Adam eyleminin dokuzuncusunu yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya, kimyasal gaz maskesi takan ve özel kıyafet giyinen Don Kişot Osman lakaplı aktivist Osman Akkuş da destek verdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların kaldırılması için başlattığı “Duran Adam” eyleminin dokuzuncusunu yaptı. Normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan atıkların bulunduğu alanda yapılan durma eylemine Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, İyi Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, Narlıdere ve Gaziemir Kent Konseyleri, DİSK Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ve yönetimi, çevre örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Çevre ve toplumsal olaylarda tepkisini kendine özgü eylemleriyle ortaya koyan Don Kişot Osman lakaplı aktivist Osman Akkuş da Başkan Arda’nın eylemine katılarak destek verdi. Kimyasal gaz maskesi takan ve nükleer atıkların etkilerine karşı tasarlanan özel tulumdan giyinen Osman Akkuş, elinde taşıdığı “Hiroşima’dan bu yana nükleere gıcığım” yazılı pankartıyla eylemde en önde yer aldı.

Sessiz çığlık

İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen alanda toprağa gömülü halde bulunan radyoaktif atıkların 14 yıldır toprağa, suya ve havaya karışarak tüm İzmir’in sağlığını tehdit ettiğine vurgu yapan Başkan Arda, herkesin bu soruna sahip çıkmasının hayati önem taşıdığını söyledi. Eyleme katılanlara teşekkür eden Başkan Arda, “Eylemimizi sürdürmeye, kamuoyu oluşturmaya devam ediyoruz. Bizim eylemimiz sessiz bir çığlık. Buranın temizlenmesini istiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi isteğimiz son derece masum. Bu alanın temizlenmesiyle inşallah bu bölge yaşayan yurttaşlarımız başta olmak üzere hepimiz sağlığımızı tehdit eden bu atıklardan kurtuluruz” dedi.

Birlikten kuvvet doğar

İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer’in Gediz Nehri'ndeki kirliliğe dikkat çekmek ve nehri zehirleyen kaynakları tespit etmek için başlattığı çalışmaya değinen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Kütahya’dan doğan Gediz Nehri, doğduğu noktadaki su içilebilir nitelikte. Ama körfeze gelene kadar korkunç bir şekilde kirleniyor. Tunç Başkanım dört gündür Gediz Nehri’nin doğduğu güzergâhtan başlayarak inceleme yapıyor. Bu çevre mücadelesini hep birlikte sürdüreceğiz. Gediz Nehri'ndeki kirliliğe, Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıklara, Aliağa’daki asbestli gemilere karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Birlikten kuvvet doğar” diye konuştu.

Duran Adam eylemine katılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin şunları söyledi:

“İnsanlık eliyle yaratılan çok ciddi çevre sorunları yaşıyoruz. Gaziemir Belediye Başkanımız Halil Arda, göreve geldiği günden bu yana bu konuya dikkat çekiyor, sorunun çözülmesi için mücadele veriyor. Nükleer atıkların kaldırılması için başkanımızın verdiği mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz.”