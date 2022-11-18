'İzmir'in Çernobili'ndeki atıklar toplandı mı? Kafa karıştıran açıklama!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan ve 'İzmir'in Çernobili' olarak bilinen alanla ilgili kafa karıştıran açıklamalar geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken söz alan İzmir Milletvekili Bedri Serter, eski kurşun fabrikasından kalan radyoaktif atıkların akıbetini sordu.

İzmir'in kalbinde, Gaziemir Emrez Mahallesi'nde bulunan 70 dönümlük kurşun ve döküm fabrikasındaki araziye gömülü bulunan nükleer atıklarının büyük bir tehlike yarattığını dile getiren Serter, “Gaziemir Belediyesi’nin, çeşitli oda ve sivil toplum örgütlerinin sıklıkla dile getirdikleri 500 bin tondan fazla tehlikeli atığın bölgede olduğu bir gerçek. Gaziemir Belediyemizin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumuyla (TENMAK) yaptığı yazışma sonucunda, TENMAK, Haziran 2022’de 260 ton radyoaktif atığın İstanbul’a bir tesise taşınarak depolandığı bilgisini vermiştir. Geri kalanın ise belirsiz bir gelecek tarihte toplanacağını söylenmiştir. Belediyemizin yaptığı açıklamada ise ne zaman, hangi yöntemlerle bu atığın gönderildiğinin bilinmediği belirtilmiştir. Daha acı olanı, alanda yapılan çalışmalara dair yapılan şikayetler üzerine söz konusu bölgede radyoaktif atığın çıkarılma işleminin gerçekleştiriliyor olduğu bilgisi paylaşılmıştır yani radyoaktif atık gibi son derece tehlikeli atığın toplanma süreçleri bile halk sağlığını korumaya yönelik herhangi bir tedbir alınmadan gerçekleştirilmiştir, üstelik ilgili belediyeye de herhangi bir bilgi verilmemiştir. Gaziemir Belediyesinin ısrarlı bilgi talepleri sonucunda verilen bilgiler bile ciddi bir çerçeveye oturmamaktadır” dedi.

Dönmez yanıt vermedi

İzmir Milletvekili Serter, Bakan Dönmez’e konuya dair TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yönelttiği İzmir’in Çernobil’inde gelinen nokta nedir? Hangi tarihte, hangi yöntemlerle bu atıkları aldınız, çıkardınız ve İstanbul’a gönderdiniz? Bundan neden Belediyemizin bilgisi yoktur?”sorularına Bakan Dönmez’in cevap vermediğine de işaret etti.