İzmir'in Çernobili temizleniyor mu? Açıklama bekleniyor!

İzmir'in Çernobili Temizlensin Komisyonu nükleer atıkların bulunduğu alanda başladığı belirtilen temizlik çalışmaları için açıklama bekliyor

İzmir'in Çernobili olarak bilinen Gaziemir Emrez'deki 70 dönümlük arazide gömülü bulunan nükleer atıkların temizlenmesi için yıllardır süren mücadele tüm hızıyla sürüyor.

Arazide 500 bin tondan fazla nükleer atık olduğu belirtilmiş ve yapılan ölçümlerde normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon oranı tespit edilmişti. Bu gelişmelerin ardından alanın temizlenmesine yönelik güç birliği ve eş güdüm oluşması adına İzmir'in Çernobili Temizlensin Komisyonu kurulmuştu. Komisyon, dün son gelişmeleri değerlendirmek üzere tekrar toplandı.

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı İzel Zenginobuz Derinsu, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mustafa Güleş, Şube Teknik Sorumlusu Selma Atalay, Çevre Mühendisleri Odası'ndan Helil Kınay, Avukat Arif Ali Cangı ile Prof. Dr. Ali Osman Karababa katıldı.

Toplantıda, son dönem basına yansıyan alanın temizleneceği yönündeki bilgiler masaya yatırıldı. Temizlik çalışmaları hakkında hem komisyona hem de kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiği belirtilen toplantıda, Nükleer Düzenleme Kurulu'na atıkların bertarafı ile ilgili gelişmelerin resmi yazı ile de sorulmasına karar verildi. Ayrıca, kamuoyunu bilgilendirmek adına İzmir'in tüm çevre dostlarıyla birlikte 13 Ocak Cuma günü saat 11.00'de atıkların gömülü bulunduğu alanın önünde basın açıklaması yapılması da kararlaştırıldı.

Toplantıda, bölgede gömülü bulunan atıkların temizlenmesi işinin, bilimsel yöntemlerle, sürecin yerel yönetimlerin, üniversitelerin, akademik meslek odalarının ve sivil toplum örgütlerinin de katılacağı şeffaf şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekilirken nükleer atık alanında yapılan temizlik çalışmasındaki soru işaretlerinin giderilmesi istendi.