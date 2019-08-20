İzmir'in çiçekler açan dağları cayır cayır yanıyor

İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine yayılan orman yangını üç gündür devam ediyor.

Belediye ekiplerinin, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ve bölge haklının yangını söndürme mücadelesi sürüyor.

İki gündür yangın bölgesinde olan TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan söndürme çalışmalarını bizzat takip ediyor.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ile birlikte sabahın erken saatlerine kadar yangın bölgesinde olan Murat Bakan, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili detayları ve ihmalleri anlattı.