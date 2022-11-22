İZMİR'İN GURURU OLDU
İZMİR'İN GURURU OLDU
0
SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ
SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ
0
CEM YILMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
CEM YILMAZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
0
HINCAL ULUÇ ÖLDÜ!
HINCAL ULUÇ ÖLDÜ!
0

İzmir'in cimnastikçisi bu yıl 11 kez adını zirveye yazdırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Altan Doğan bu yıl katıldığı yarışmalarda 11 kez adını zirveye yazdırdı. 17 yaşındaki cimnastikçi "12 yıldır cimnastik benim her şeyim oldu" ifadelerini kullandı

İzmir'in cimnastikçisi bu yıl 11 kez adını zirveye yazdırdı
22 Kasım 2022 Salı 09:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı cimnastikçisi Altan Doğan, 2022’de katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda 11 kez şampiyonluk aldı. 17 yaşındaki Altan Doğan, “Ailem beni 5 yaşında bu branşa yazdırdı ve 12 yıldır cimnastik benim her şeyim oldu” dedi. 2022 yılının çok iyi geçtiğini de belirten Altan Doğan, “Ülkemizde yapılan Balkan Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olduk. Halka, yer, paralel ve barfikste birinci, alet finalleri genel sıralamada da birinci olarak bu önemli şampiyonayı altı madalya ile kapattım. Şimdi daha da sıkı çalışarak her sporcunun hayali olan olimpiyatlarda yer almak istiyorum” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve antrenörü Reyhan Karanlık'ın kendisini her zaman desteklediğini de belirten Altan Doğan, “Kulübümüz Ferhat Arıcan gibi Türkiye'nin en iyi cimnastikçilerinden birini yetiştirdi. Bu bizlere güzel bir örnek” dedi.  

Altan Doğan bu yıl katıldığı Mısır Pharaohs Cup’ta halkada birincilik, Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda takım olarak üçüncülük, paralelde birincilik, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Liseler Şampiyonası’nda takım olarak ikincilik, 2022 Türkiye Şampiyonası’nda genel tasnif, halka ve barfikste birincilik, genel tasnif finalinde ikincilik ve paralelde üçüncülük aldı.

Etiketler; #izmir #cimnastikçi #spor
Önceki Haber
Bornova'da 15. Ata'ya Saygı İzmir Go Turnuvası düzenlendi. Dereceye girenlenler madalyalarını aldı
Sonraki Haber
Benzine indirim geliyor! Ne kadar indirim yapılacak ve ne zaman uygulanacak?
İzmir'de tehlike çanları çalıyor! Su oranı yüzde 41'e kadar düştü!
İzmir'de tehlike çanları çalıyor! Su oranı yüzde 41'e kadar düştü!
0
Dikili Belediye Başkanı Kırgöz: Belediyelerin işi çok zor
Dikili Belediye Başkanı Kırgöz: Belediyelerin işi çok zor
0
Bornova'da 15. Ata'ya Saygı İzmir Go Turnuvası düzenlendi. Dereceye girenlenler madalyalarını aldı
Bornova'da 15. Ata'ya Saygı İzmir Go Turnuvası düzenlendi. Dereceye girenlenler madalyalarını aldı
0
İzmir'de birden bire bastıran yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı!
İzmir'de birden bire bastıran yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı!
0
Soyer'den Ege Mahallesi'ne kentsel dönüşüm sözü: Sonuna kadar yanınızdayım
Soyer'den Ege Mahallesi'ne kentsel dönüşüm sözü: Sonuna kadar yanınızdayım
0
İzmir'de son bir ayda uyuşturucu nedeniyle 241 kişi tutuklandı
İzmir'de son bir ayda uyuşturucu nedeniyle 241 kişi tutuklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.