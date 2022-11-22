İzmir'in cimnastikçisi bu yıl 11 kez adını zirveye yazdırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Altan Doğan bu yıl katıldığı yarışmalarda 11 kez adını zirveye yazdırdı. 17 yaşındaki cimnastikçi "12 yıldır cimnastik benim her şeyim oldu" ifadelerini kullandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı cimnastikçisi Altan Doğan, 2022’de katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda 11 kez şampiyonluk aldı. 17 yaşındaki Altan Doğan, “Ailem beni 5 yaşında bu branşa yazdırdı ve 12 yıldır cimnastik benim her şeyim oldu” dedi. 2022 yılının çok iyi geçtiğini de belirten Altan Doğan, “Ülkemizde yapılan Balkan Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon olduk. Halka, yer, paralel ve barfikste birinci, alet finalleri genel sıralamada da birinci olarak bu önemli şampiyonayı altı madalya ile kapattım. Şimdi daha da sıkı çalışarak her sporcunun hayali olan olimpiyatlarda yer almak istiyorum” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve antrenörü Reyhan Karanlık'ın kendisini her zaman desteklediğini de belirten Altan Doğan, “Kulübümüz Ferhat Arıcan gibi Türkiye'nin en iyi cimnastikçilerinden birini yetiştirdi. Bu bizlere güzel bir örnek” dedi.

Altan Doğan bu yıl katıldığı Mısır Pharaohs Cup’ta halkada birincilik, Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda takım olarak üçüncülük, paralelde birincilik, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Liseler Şampiyonası’nda takım olarak ikincilik, 2022 Türkiye Şampiyonası’nda genel tasnif, halka ve barfikste birincilik, genel tasnif finalinde ikincilik ve paralelde üçüncülük aldı.