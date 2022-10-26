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İzmir'in Cumhuriyet Bayramı kutlama programı belli oldu

İzmir'in Cumhuriyet Bayramı kutlama programı belli oldu
26 Ekim 2022 Çarşamba 11:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için üç gün üç gece sürecek bir program hazırladı. Kutlamalar 28 Ekim’de Bergama’nın Zeytindağ Köyü’nde başlayacak, aynı gün İsmet İnönü Sanat Merkezi’ndeki panelle devam edecek. İzmir’de 29 Ekim’de kent merkezinde gün boyu etkinlikler yapılacak ve akşamı fener alayı oluşturulacak. 29 Ekim günü Ozbi, Babazula, Adamlar, Ümit Besen ve Pamela konser verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 99. yılında Cumhuriyet’e sahip çıkmanın gururunu İzmirlilerle paylaşacak bir program hazırladı. Resmi törenlerin yanı sıra kentte üç gün üç gece Cumhuriyet Bayramı kutlanacak.

İlk tören 28 Ekim’de Zeytindağ’da

Kutlamalar 28 Ekim 12.00’de Bergama Zeytindağ'da başlayacak. Aynı gün İzmir’de İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde 18.00’de “O Gün ve Bugün, 1923’ün 100. Yılına Doğru’’ paneli düzenlenecek. Prof. Dr. Bilsay Kuruç ve Dr. Serdar Şahinkaya’nın konuşmacı olacağı panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. C. Coşkun Küçüközmen üstlenecek.

Kentin her noktasında kutlama


Kültürpark çim alan 29 Ekim’de gün boyu renkli etkinliklere sahne olacak. 13.30’da halk oyunları gösterisiyle başlayacak program, 14.00’te Ozbi konseriyle devam edecek. 16.00’da Babazula, 18.00’de Adamlar konseri var. 19.30’de sahne alacak DJ Yasin Keleş’in ardından İzmirliler 20.00’de Ümit Besen ve Pamela konseri ile eğlenceye doyacak. 21.30’da DJ Yasin Keleş’in yeniden sahneye çıkacağı gecede 22.00’de DJ Nihat Sırdar renk katacak.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) 12.00’de, Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde ise 13.00’te İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde piyano eğitimi alan çocuklar birer resital verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Kadınlar Korosu’nun müzik dinletisi 12.30’da APİKAM’da, 14.30’da ise Konak Metro Galeri önünde yapılacak. Asansör sokağında 12.30’da, Kemeraltı Benzinci Kör Hafız Heykeli önünde de 14.15’te müzik dinletisi başlayacak.

Fener alayı Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak

29 Ekim sabahı 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda her yıl olduğu gibi resmi program ve  geçit tören yapılacak.  19.45’te Cumhuriyet Meydanı’nda zeybek gösterisi ile Fener Alayı hazırlıkları başlayacak. İzmir'in dört bir yerinden gelen 200 efe aynı anda zeybek oynayacak. Başkan Tunç Soyer'in de izleyeceği zeybek gösterisinin ardından fener alayı 20.00’de Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayacak. 350 metelik Türk bayrağının taşınacağı fener alayı Gündoğdu Meydanı üzerinden Kültürpark’ın Lozan kapısına ulaşacak.

Körfez’de renkli yarış

Körfez’de İzmir Marina açıklarında ise 29-30 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü işbirliğiyle yapılacak etkinlikte 35 yat yarışacak.  

Etiketler; #izmir #cumhuriyet bayramı #29 ekim
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