İzmir'in dağlarında çocuklar okulsuz

MEB, toplu ulaşım var diye ücretsiz servis uygulamasını kaldırdı. Menemen'in 3 köyünde öğrenciler okullarından uzak kaldı. 2 gündür sabah okul kıyafetlerini giyen öğrenciler, okullarına gidemeden evlerine geri dönüyor.

Halil Özcan - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Taşıma Yoluyla Eğitime Ulaşım Yönetmeliği kapsamında, toplu ulaşım hizmeti verilen yerleşimlere bu eğitim yılı başından itibaren ücretsiz servis uygulaması sona erdi. Büyükşehir'de olmasına rağmen toplu ulaşımı olmayan mahalle statüsündeki köylerde ikamet eden öğrenciler mağdur oldu. İzmir'e 35 kilometre uzaklıktaki Menemen'in bazı köylerinde öğrenciler 2 gündür okula gidemiyor. Veliler çaresiz. Öğrenciler okuldan uzak kaldıkları için üzgün.

Eğitim öğretim sezonu sıkıntılı başladı. Bu sene toplu ulaşım hizmeti alan yerleşkelerde taşımalı eğitim için ücretsiz okul servisleri uygulaması kaldırıldı. Büyükşehir Yasası'na göre mahalle statüsüne geçirilen Menemen'in Alaniçi, Göktepe ve Çaltı köylerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım hizmeti bulunmuyor. Buna rağmen köylerde özel hat minibüsü olduğu gerekçesiyle öğrencilere servis gönderilmedi. Büyükşehir Yasası çıkmadan önce dağ köyü olan Alaniçi Mahallesi'nde taşımalı olarak olarak öğrenim gören 18 öğrenci ve Çaltı Mahallesi'nde 25 öğrenci 2 gündür okula gidemiyor. Sabah okula gidiş saatinde köy meydanına toplanan öğrenciler ve veliler servis bekledi ancak bekledikleri servis gelmedi.

Dağın başındayız

Çocuklarını 2 gündür okula gönderemedikleri için mağdur olduklarını belirten velilerden Dudu Kuşçu, "Büyükler, çocuklarımız okula nasıl gidecek? 2 gündür köydeler. Servisimiz yok. Bu dağın başından çocuklarımızı okula nasıl gönderelim? Siz yardımcı olmazsanız bu çocuklar nasıl okuyacak? Yardımcı olun okusunlar. Biz hergün toplanıyoruz. Çocuklarımız okuyamayacak. Biz servis istiyoruz" dedi.

Eğitimimizi engelliyorlar

Ortaokul öğrencisi Saniye Özcan, "2 gündür okula gidemiyoruz. Geçen sene gidiyorduk ama bu sene servis yok. Diğer arkadaşlarımız okula giderken biz gidemiyoruz. Okulumuzdan geri kalıyoruz. Eğitimin önemli olduğunu söylüyorlar ama bizim eğitimimizi engelliyorlar" dedi.

Öğrencilerden Mustafa Ali Güler, "Durduk yere devamsızlık yapıyoruz. Otobüsümüz gelmiyor. Servis gelirse okulumuza gideriz" diye konuştu.

Öğrencilerden Emine Kuşçu, "Yaz tatilinde bu konuyu öğrendik. Çok üzgünüz. Servis gelmiyor. 2 gündür okulsuzuz. Bu durum bizim canımızı çok sıkıyor. Lütfen bir servis gelsin" dedi.

Köy sakinlerinden Levent Yıldız, "Yeni öğretim yılıyla birlikte belediye otobüsleri bile olmayan köylere servislerin kaldırıldığını öğrendik. Çocuklar 2 gündür mağdur. Okula gidemiyorlar. Devamsızlıkları var. Çözüm ve ne yapılacağı da belli değil. Bu duruma çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Otobüs gelmezse İZSU faturasını ödemeyiz

Alaniçi Köyü Muhtarı Fuat Özcan, "Çocuklarımız okula gidemiyor. Buraya Büyükşehir ulaşım sağlamıyor. Daha önce belediye otobüsü gelsin diye başvurduk ancak buraya hizmet verilemeyeceği cevabını aldık. Bizim köyün hattı değil ancak buradan geçen bir minibüs var. 18 kişilik. Okula giden çocuk yaklaşık yaklaşık 40 kişi. Buna bir çözüm istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Yasası'na göre mahalle statüsüne geçen köylerle ilgili kullanım suyu birim fiyatının 1 Eylül'den itibaren 4,38 lira olduğunu ifade eden Özcan, "Biz Karşıyaka'da oturan bir vatandaşla aynı su parasını ödüyoruz. Biz şehirde oturan biriyle aynı statüdeysek buraya toplu ulaşım başta olmak üzere her hizmeti getirmek zorundalar. Köyümüze belediye otobüsü gelmezse İZSU'ya para ödemeyeceğiz. Biz köylü olarak tolu bir şekilde karar alıp su parası ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

MEB topu UKOME'ye attı

Menemen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, UKOME (5216 sayılı kanunda Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluk alanında kalan yerlerde ulaşım ve trafik ile ilgili kararları alarak planlama ve koordinasyonu sağlar) kararına göre hareket ettiklerini belirtti. Bu köylerde ESHOT ve dolmuş olduğu için servis gönderemediklerini ifade eden Akyüz, 18 kişilik münübüsle 40 öğrenci nasıl okula gidecek sorusuna şöyle cevap verdi: "Biz durumları biliyoruz. UKOME kararı var. Bunla ilgili Şoförler Odası'nın yazısı var. Ondan dolayı burayı taşımalı eğitime dahil edemiyoruz."

18 kişilik münübüse 30-40 kişinin binmesiyle ilgili de Akyüz şöyle konuştu: "Bu konuyu Menemen Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne yazdık. Onla ilgili düzenlemeyi Büyükşehir Belediyesi yapacak. Konunun nerde kaldığını şu anda bilmiyorum. Yeniden görüşülmesi lazım. UKOME kararından dolayı bir şey yapamıyoruz" dedi.

50 kişilik minibüs konmalı

Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu, "Bu köylere ESHOT ulaşımı olmadığı için ve de tek minibüs hattı olduğu için taşımalı eğitim verilmesi lazım. Alaniçi Köyü'nden daha uzakta olan Karaorman Köyü'ne taşımalı eğitim var ancak daha yakına yok" dedi.

18 kişilik bir özel hat minibüsüyle 40-50 öğrenci nasıl taşınacak sorusuna Kurtoğlu şöyle cevap verdi: "Allah korusun bu konuya bir çözüm bulunması lazım. Geçen sene olan taşımalı eğitim bu sene neden yok? Bu minibüs hattıyla taşınması konusuna katılmıyorum. Geçen sene de UKOME kararı vardı. Neden geçen yıl yaptılar da bu sene yapmıyorlar? 50 öğrenciye 50 koltuklu otobüs çıkması lazım. 18 kişilik münibüsle olmaz. Konunun takipçisiyiz. Çocuklarımız bizim en kıymetlimiz" dedi.