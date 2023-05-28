İzmir'in doğu ilçeleri için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji, İzmir'in doğu ilçelerinde yarın için gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'ten itibaren İzmir'in doğu ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçelerinde gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu. Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.