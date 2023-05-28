Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu oyunu kullandı
0
DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
DP Genel Başkanı Uysal, oyunu Afyonkarahisar'da kullandı
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
0
Sezen Aksu mührü bırakmayı unuttu 
Sezen Aksu mührü bırakmayı unuttu 
0

İzmir'in doğu ilçeleri için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji, İzmir'in doğu ilçelerinde yarın için gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, olası olumsuzluklara karşı uyardı

İzmir'in doğu ilçeleri için 'sağanak' uyarısı
28 Mayıs 2023 Pazar 15:10

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 13.00'ten itibaren İzmir'in doğu ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçelerinde gök gürültülü yağış beklendiği duyuruldu. Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #meteoroloji
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Sonraki Haber
İzmir'in doğu ilçeleri için 'sağanak' uyarısı
İzmir'de atları ile oy vermeye geldiler
İzmir'de atları ile oy vermeye geldiler
0
Başkan Soyer: Sandıklardan demokrasi çıkacak
Başkan Soyer: Sandıklardan demokrasi çıkacak
0
Karşıyaka’da karavan işgaline müdahale 
Karşıyaka’da karavan işgaline müdahale 
0
İzmir'de seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için sandığa gitti
İzmir'de seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için sandığa gitti
0
Bu yaz İzmirliler buz gibi Şaşal’la susuzluklarını giderecek
Bu yaz İzmirliler buz gibi Şaşal’la susuzluklarını giderecek
0
Körfez turuyla “yaza merhaba”
Körfez turuyla “yaza merhaba”
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.