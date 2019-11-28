İzmir'in en uzun tüneli için yeni ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından olan Buca Tüneli'ni sonlandırmak için kolları sıvadı.

İlgili firmanın işten çekilmesi nedeniyle yarım kalan tünel inşaatının ivedilikle bitirilmesi için yeniden ihaleye çıkılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından dün bizzat denetlenen tünel projesi, viyadükle birlikte Konak'tan şehirlerarası otobüs terminaline ulaşımı kolaylaştıracak. Şehir içi trafiği de rahatlatacak projenin toplam uzunluğu 7,1 kilometreyi bulacak. Tünel ise tamamlandığında İzmir'in en uzun karayolu tüneli olacak. İzmir'in en uzun tüneli 'Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi'nin ikinci etabı kapsamında inşa edilecek. İki şeritli tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olarak açıklandı. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olacak.

İnşaat bu bahar yeniden başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule'yi birbirine bağlayacak derin ve çift tüplü tünel inşaatı, ihale ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2020 yılının bahar aylarında yeniden başlayacak. İnşaat esnasında yol güzergâhında kalan 250 ağaca dokunulmayacak, kamulaştırma yapılmayacak.

250 metresi tamamlanmıştı

Tünel ihalesini 109 milyon 900 bin 827 TL'lik teklif sunan HGG İnşaat Anonim Şirketi kazanmıştı. Ancak yüklenici firmanın 4735 Sayılı Kanun'un 'Sözleşmelerin Tasfiyesi ve Devri' başlıklı geçici dördüncü maddesine dayanarak işin tasfiyesi için başvuruda bulunması üzerine yaklaşık 250 metresi tamamlanan tünelde geçen yaz başında inşaat durmuştu.