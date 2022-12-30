İzmir'in engelli sporcusu Sezen, Türkiye'de bir ilki başardı!

İzmir'de engelli sporcu Sezen Kaya (19), karatede Türkiye'nin ilk mental engelli kadın şampiyonu oldu. Arkın Kaya (48), kızı Sezen'in hobi olarak başladığı karatedeki başarısıyla gurur duyduğunu ve Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti. Sezen Kaya ise, "Dünya şampiyonu olmak istiyorum" dedi.

İzmir'de esnaflık yapan Meryem ve Arkın Kaya çiftinin tek kızları Sezen, daha önce gülle atma branşında Ege'de 2 kez elde ettiği bölge şampiyonluğunun ardından karatedeki başarısıyla da Türkiye'nin parakaratede hafif mental engelli ilk şampiyon kadın sporcusu oldu. Daha önce atletizmle ilgilenen ve bir süredir iki branşı bir arada sürdüren Sezen'in haftada iki gün antrenmanlarına devam ettiğini belirten Arkın Kaya, kızının öğrenmesi gereken her şeyi eksiksiz öğrendiğini ifade ederek başarı elde ettiğini vurguladı. Sezen'in çocukluğundan beri sporla iç içe büyüdüğünü dile getiren Kaya, "İlk önce yüzmeyle başladı, daha sonra atletizm ile ilgilendi. Annesinin de yaptığı gülle atma branşında başarılar elde etti. Boş zamanlarında da karate öğrensin istedik" diye konuştu.

'TÜRK BAYRAĞINI YURT DIŞINDA GÖNDERE ÇEKTİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUM'

Engelli çocukların sporla daha sağlıklı gelişim gösterdiğini anlatan Arkın Kaya, şöyle devam etti:

"Ben işin ciddiyetinin farkında değildim. Karate branşında sadece zaman geçirdiğini sanıyordum. Ama kuşak almaya başladı. Profesyonel bir şekilde ilerlediğinden haberim yoktu. Aynı zamanda işe gidiyor. Benzinlikte, markette çalışıyor. Antrenmanlarına aralıksız devam ediyor. Her şeyden önce kızımın Türk bayrağını yurt dışında göndere çektiğini görmek istiyorum."

'ODAKLANARAK BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR'

Parakarete branşının dünya üzerinde yaklaşık 7-8 senedir bilindiğini ancak Türkiye olarak ilk kez seçmesinin yapıldığını kaydeden antrenör Murat Karamartinler, Dünya Karate Federasyonu'nun görme, bedensel ve mental engeli olanlar için bir yarışma yaptığını belirtti. Kocaeli'nde ilk kez 19 özel sporcunun katılımıyla bir yarışma yapıldığını anlatan Karamartinler, "Önce gidip sporcumuzun raporlarını sunduk. Kayıtlar yapıldı ve yarışmaya dahil olduk. Sezen güzel bir başarı elde etti. Türkiye'nin ilk mental engelli kadın şampiyonu oldu. Federasyonumuzun da uygun gördüğü süreç içerisinde parakarate Avrupa veya dünya şampiyonalarına katılmak şansımız olursa hedefimiz ciddi dereceler elde etmek" ifadelerini kullandı.

Karatenin odaklanmayı gerektiren bir branş olduğunu vurgulayan Karamartinler, Sezen'in teknikleri kısa sürede öğrendiğini belirtip, "Özellikle parakarete sporcuları sadece kata dediğimiz özel bir form üzerinde çalışıyor. Kaslarını kontrol edebilmek, odaklanabilmek doğru açıyla teknik uygulayabilmek gibi becerilerini geliştiriyor" şeklinde konuştu.

Karateyi çok sevdiğini söyleyen Sezen Kaya da, "Dünya şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.