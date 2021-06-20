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İzmir'in fil ailesi genişledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden Begümcan ve Winner çiftinin üçüncü yavruları da dünyaya geldi. Doğumuyla parkta sevinç ve heyecan yaratan yavrunun ve anne Begümcan’ın sağlık durumu ise iyi

İzmir'in fil ailesi genişledi
20 Haziran 2021 Pazar 14:34

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı sakinlerinden fil Begümcan ve Winner çifti üçüncü yavrularına kavuştu. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanlar listesinde gösterilen Asya fillerinin sayısı böylece İzmir’de 5'e yükseldi.

Yaklaşık 2 yıllık gebelik sürecinin ardından 25 yaşındaki Begümcan 110 kilogramlık sağlıklı bir yavru dünyaya getirdi. Yavruya henüz bir isim verilmedi. Begümcan ve Winner çiftinin İzmir ve Deniz adında iki çocukları daha var

“Şimdilik Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi”

İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, Begümcan'ın hamilelik sürecini uzun süredir takip ettiklerini belirterek, yeni yavrunun kendilerini çok heyecanlandırdığını söyledi. Fil ailesinin yavruyu sahiplendiğini ifade eden Şahin Afşin, “Şimdilik Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi. Günlerdir doğmasını bekliyorduk. Sonunda geldi. Çok sevimli ve hepimizi son derece mutlu etti. Yavrumuz sağlıklı ve oldukça hareketli. Bir süre içeride bakıldıktan sonra alana çıkarılacak. O zaman ziyaretçiler de yavruyu görebilecek” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #fil #fil yavrusu #doğal yaşam parkı
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