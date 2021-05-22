İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
İZMİR'İN FLAMİNGO ADASI
0
PANDEMİ O DÜĞÜNLERİ DE VURDU
PANDEMİ O DÜĞÜNLERİ DE VURDU
0
AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
AVRUPA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU
0
ARILARLA POZ VERDİ!
ARILARLA POZ VERDİ!
0

İzmir'in flamingo adası

Dünyanın en büyük yapay kuluçka adaları arasında gösterilen İzmir Kuş Cenneti'ndeki 6,5 dönüm alan, bu yıl da yavrulama dönemine geçen flamingoları misafir ediyor

İzmir'in flamingo adası
22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:34
İzmir'in flamingo adası
İlgili Galeriye Git

Anadolu'da "allı turna" olarak bilinen flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan Gediz Deltası üzerindeki İzmir Kuş Cenneti'nde doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 9 yıl önce yapay kuluçka adası oluşturuldu.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında kuluçkaya yatan kuşların yuva yaparken zorluk yaşamaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan ada, binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Kuşların rahatsız edilmemesi için özel önlem alınan adada bu yıl yaklaşık 18 bin flamingo yavrusunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

Kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınan kuşlar, ziyaretçi merkezinden de izlenebiliyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası'nın 1998 yılında Ramsar sözleşmesine dahil edilerek koruma altına alındığını ve burada en fazla üreyen kuşun flamingo olduğunu söyledi.

Yumurtadan çıkan kuşlar "kreşte" uçmayı öğreniyor

Oluşturulan yapay ada ile flamingoların daha sağlıklı bir yumurtlama dönemi geçirdiğini, bu sayede türün sayısının arttığını vurgulayan Aslanapa, şöyle konuştu:

"Flamingolar Akdeniz Havzası içinde İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'de, ülkemizde ise sadece Tuz Gölü ve Gediz Deltası'nda üremektedir. Burada 2012 yılında yüzölçümüyle dünyanın en büyük yapay flamingo üreme adasının yapımı gerçekleşti. Flamingolar koloni halinde kuluçkaya yatarlar. Savunmasız olduklarından ıssız bölgelerde ürerler. Bu yıl adada yaklaşık 18 bin çift flamingo yuva yaptı. Bu da yaklaşık 18 bin yavrunun İzmir'de dünyaya geleceği anlamını taşımaktadır. Flamingoların kuluçka dönemi genellikle nisan ayının ilk haftası ile mayıs ayının ilk haftası arasında olmak üzere 30-32 gündür. Mayıs ayında dünyaya gelen flamingolar haziran temmuz aylarında, doğdukları adanın yanında topluca suya iner ki buraya kreş denir. Kreşte iki ay boyunca anne ve babaları tarafından beslenirler. Sonra ağustos ayından itibaren de uçma denemelerine başlar, uçmayı öğrenir ve çevreye dağılırlar."

Aslanapa, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce, özellikle kuluçka ve yavrulama döneminde titiz çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gediz Deltası flamingo adasında, her sene üreme dönemi öncesi adanın rehabilitasyonu yapılır. Adanın toprak örtüsü flamingoların yuva yapmasını kolaylaştıracak şekilde yumuşatılır, çapalanır. Ada etrafı ahşap çit ile çevrilerek yumurtaların yabani hayvanlardan korunması sağlanır. Kuluçka döneminde adadaki flamingoların tedirgin olmaması için adanın yakınına gidilmesine, onları rahatsız edecek herhangi bir iş ve işlem yapılmasına, insan varlığına ve araç giriş çıkışına izin verilmemektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #kuş cenneti #flamingo
Önceki Haber
İki aile arasında arazi kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Sonraki Haber
İZVAK'tan Torbalı Başkanı'nın o sözlerine tepki
Başkan Karakayalı'dan 600 bin TL yanıtı!
Başkan Karakayalı'dan 600 bin TL yanıtı!
0
İZVAK'tan Torbalı Başkanı'nın o sözlerine tepki
İZVAK'tan Torbalı Başkanı'nın o sözlerine tepki
0
Buca Belediyesi'nden Derya'ya sürpriz
Buca Belediyesi'nden Derya'ya sürpriz
0
Buca'ya ekolojik kent parkı
Buca'ya ekolojik kent parkı
0
İzmir'de hırsızlık ölümle bitti!
İzmir'de hırsızlık ölümle bitti!
0
İzmir 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada tarafların ifadeleri ortaya çıktı!
İzmir 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada tarafların ifadeleri ortaya çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.