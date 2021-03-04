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İzmir'in iki ilçesi, risk haritasında mavi rengin sahibi oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasına göre İzmir’de Seferihisar ve Çeşme ilçeleri düşük risk grubunu gösteren mavi rengin sahibi oldu

İzmir'in iki ilçesi, risk haritasında mavi rengin sahibi oldu
04 Mart 2021 Perşembe 12:59

Seferihisar Belediyesi’nin salgın sürecini en iyi şekilde yönetmesiyle koronavirüs haritasında İzmir’in düşük risk kategorisinde bulunan ilçeleri arasına girmesi  Seferihisarlı vatandaşı rahatlattı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin “Koronavirüs salgını başladığı andan itibaren virüse karşı etkin mücadelemizi sürdürdük”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerinin altını çizerken “İçinde bulunduğumuz pandemi süreciyle Seferihisar’da çok ciddi bir nüfus artışı yaşadık. Pandemi dolayısıyla şehir merkezlerinde kalmak istemeyen vatandaş, Seferihisar, Çeşme ve Urla gibi sakin şehirleri tercih etti. Dolayısıyla biz neredeyse yazları ulaştığımız nüfusa pandemi sürecinde ulaşmış olduk. Ancak belediyemizin tüm birimlerinin koordineli ve özverili çalışmalarıyla dezenfekte işlemlerinden, yemek ve hijyen paketleri dağıtımına, tüm sokaklarda yıkama çalışmalarından, evde sağlık desteği hizmetlerimizle bu süreci en iyi şekilde yürütmeyi başardık. Şimdi düşük risk grubunda olmamızın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.


“Kontrollü sosyal hayat kurallarına esnetmeden, uygulamalıyız”

İçinde bulunulan yeni kontrollü normalleşme sürecinin çok önemli olduğunu da vurgulayan Başkan Yetişkin “Kontrollü normalleşme sürecinde uygulamamız gereken kuralları esnetirsek virüsün bulaş riskini arttırarak çok daha zor bir döneme girebiliriz. Seferihisarımızı düşük risk grubunda tutmak için her zamankinden daha çok özen göstererek, kuralları esnetmeden uygulayarak çalışacağız. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” ifadelerinde bulundu.

Etiketler; #izmir #sağlık #seferihisar #Koronavirüs
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