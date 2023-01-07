HURDA ARAÇLARA HAYAT VERİYOR
HURDA ARAÇLARA HAYAT VERİYOR
0
KAZIDA KADIN İSKELETİ BULUNDU
KAZIDA KADIN İSKELETİ BULUNDU
0
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖĞRETMENİNİ VURDU
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖĞRETMENİNİ VURDU
0
PRENS HARRY: 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM
PRENS HARRY: 25 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM
0

İzmir'in iki ilçesinde operasyon: 13 tabanca ele geçirildi

İzmir'in iki ilçesinde operasyon: 13 tabanca ele geçirildi
07 Ocak 2023 Cumartesi 09:09

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda kurusıkıdan bozma 13 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Kiraz ilçesinde, 3 şüphelinin kurusıkıdan bozma tabanca sattığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla L.K., M.C. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise kurusıkıdan bozma 13 tabanca, 2 tüfek, 180 tabanca fişeği ve çok sayıda silah aparatının yanı sıra namlu açmaya yarayan teknik malzeme de ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kurusıkı tabanca #haber
Önceki Haber
Diyarbakır'da yolcu otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 22 kişi yaralı!
Sonraki Haber
İzmir'de 6 işçi ölmüştü! Vinç kazası ile ilgili bilirkişi raporu ihmalleri gözler önüne serdi!
Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm onayı
Kemalpaşa'da kentsel dönüşüm onayı
0
Bayraklı'da kilit parke seferberliği!
Bayraklı'da kilit parke seferberliği!
0
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 kişi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi 56 kişi alacak
0
Ekvador'dan İzmir'e gelen gemiden 25 kilo kokain çıktı!
Ekvador'dan İzmir'e gelen gemiden 25 kilo kokain çıktı!
0
Ege Denizi açıklarında bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi
Ege Denizi açıklarında bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi
0
Karaburun ve Kuşadası için korkutan uyarı: Tsunami olabilir!
Karaburun ve Kuşadası için korkutan uyarı: Tsunami olabilir!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.