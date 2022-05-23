İzmir'in iki ilçesinde orman yangını! 12 hektar alan kül oldu!

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde dün orman yangını çıktı. Çıkan yangınlarda toplamda 12 hektarlık alan zarar gördü

Karaburun Gerence Körfezi'ne yakın bir noktada dün saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bir diğer yangın da Dikili ilçesinde çıktı. Madra Barajı yakınlarında, Dikili Orman İşletme Şefliği sınırları içerisindeki ormanda çıkan yangına, 10 arazöz, 4 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderildi. Uzun süren müdahaleler sonrası iki yangın da kontrol altına alındı.

12 HEKTAR ORMAN ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan yangında 10 hektar, Dikili ilçesindeki yangında ise 2 hektar orman zarar gördü.