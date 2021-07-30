Türkiye yangınlarla mücadele ederken bir yangın haberi de İzmir'den geldi. İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. Kiraz ilçesinde Mersinlidere ve Olgunlar mahalleleri arasında, ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve orman işçisi sevk edildi. KONTROL ALTINDA İzmir'in Kiraz ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ödemiş'te de yangın İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlattı. Ödemiş'in Gölcük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeye İzmir Orman Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter ve 5 arazöz, orman işçileriyle sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: