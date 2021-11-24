İzmir'in ikinci Kültürpark'ı açıldı: Umut ateşi olsun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “daha yeşil bir İzmir” vizyonu çerçevesinde seçim öncesi yenileme sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı, yeni yüzüyle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu projeyle kente ikinci bir Kültürpark kazandırdıklarını belirterek, "Açılışını yaptığımız 180 bin metrekarelik Dr. Behçet Uz rekreasyon alanımız bu topraklarda hepimizin çok daha huzurlu ve çok daha mutlu yaşayabilmesi için umut ateşi olsun” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “daha yeşil bir İzmir” vizyonuyla seçim döneminde sözünü verdiği Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı, yenilenen yüzüyle hizmete açıldı. Bornova, Konak ve Buca ilçelerinin birleşiminde yer alan 180 bin metrekarelik dev rekreasyon alanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca baştan aşağı yenilendi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince de çevre tadilatı yapıldı.

Rekreasyon alanının açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kemal Sevinç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Eser Atak, Yıldız Devran, Ertuğrul Tugay, Dr. Behçet Uz'un ailesinden torunu Kurtul Kaptanoğlu ile eşi Yeşim Kaptanoğlu, kızları Lara Kaptanoğlu, torunu Gül Vardarlı ile eşi Nüvit Vardarlı ve oğulları Tan Vardarlı, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İzmir’in ikinci Kültürpark’ı

Açılışta konuşmasında uzun süredir atıl durumda olan alanın yenilenerek yeniden hayata dönmesinden duyduğu mutluluğu aktararak sözlerine başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “180 bin metrekarelik Rekreasyon Alanı; Buca, Konak ve Bornova ilçelerinin birleştiği yerde bulunuyor. Yenilenen bu alan İzmir Körfezi’ne hakim kent terasıyla, çocuk oyun alanları, spor aktiviteleri ve dinlenme alanları ile başta bu üç ilçemiz olmak üzere tüm İzmirliler’in nefes alacağı, şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak. Bu projeyle, şehrimize ikinci bir Kültürpark kurmuş oluyoruz” diye konuştu.

25 milyonluk yeni yaşam alanı

Rekreasyon alanındaki yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, “25 milyon 321 bin liralık yatırımla gerçekleştirdiğimiz yenileme projemizde, daha evvel parkın içerisinde bulunan 3 bin 150 ağacı koruma altına aldık ve alana 497 yeni ağaç diktik. İzmir’in Doğayla Uyumlu Yaşam Stratejisi kapsamında, rekreasyon alanımızda tümüyle Akdeniz’in ve İzmir bölgesinin doğasına uygun, fazla su istemeyen bitki türleri kullandık. Böylece iklim krizinin en can yakıcı sorunlarından biri olan kuraklıkla mücadele ediyoruz. Ekosistem bütünlüğünü yeniden güçlendirdiğimiz Yaşayan Parklar projemiz, kadim üretim havzalarını koruduğumuz, ortak yaşam odaklı ve doğadan öğrenmeyi benimseyen bütüncül bir bakışın ürünü. Behçet Uz Parkı’nı da bu anlayışla planladık ve uyguladık. Biliyorum ki Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı tüm yönleriyle; doğa ile uyumlu yaşam vizyonumuza ve yeşil altyapı hedefimize çok değerli katkılar sağlayacak. Şehrimizin çevre mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız için yepyeni bir nefes alma mekanı olacak” şeklinde konuştu.

“Umut ateşi olsun”

Soyer konuşmasının son bölümünde, Dr. Behçet Uz’un Kültürpark’ı kurma misyonunu hatırlatarak, “Bugün yangın yerine dönen Türkiye’de bu parkın diliyorum ki yine bu milletin ekonomik ve sosyal açıdan refahı için, kurtuluşu için bir kıvılcım görevi görsün. Ve bu topraklarda hepimizin çok daha huzurlu ve çok daha mutlu yaşayabilmesi için umut ateşi olsun” dedi.

“Müthiş bir eser ortaya çıktı”

Sözlerine Dr. Behçet Uz’un adının verilmesinden dolayı Tunç Soyer’e teşekkürlerini ileterek başlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Gerçekten de bu 180 bin metrekarelik alan, kentin iki ilçesine köprü olacak bir alan. İki sene önce burayı dolaşmıştık. Buraya İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin elinin değmesi gerektiğini söyledik. Yeşil sevdalısı bir Başkan olarak Tunç Soyer, konuya ihtimamla eğildi. Bugün müthiş bir eser ortaya çıktı. Hem kentlinin, hem gençlerin, hem yaşlıların tüm kentlilerin bir ayara gelebileceği, her türlü fonksiyonun düşünüldüğü bir eser olmuş. Bu alanlar, kente nefes aldıracak alanlar. Konaklı vatandaşlar adına Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Bugünkü ekonomide dört katına yapılacak bir yatırımdır”

Batur’un ardından kürsüye gelen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “25 milyonluk bir rakamdan bahsedildi. Bugünkü ekonomide en az dört katına yapılabilecek bir yatırımdır. O yüzden bu konuda emeği geçen bürokratlarımıza, genel sekreterlerimize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı adaylığımız döneminde Tunç başkanımızın, ‘Yukarı mahallelerde olması gereken yatırımları yapmaya geldik’ diye. İşte bu yatırım yukarı mahalleler için çok değerli. Nefes alacak bir alan oldu. Uyuşturucunun 13 yaşa düştüğü bu dönemde bu tip spor alanlarının, nefes alanlarının yaratılması tam bir sosyal devlet, toplumcu belediyecilik anlayışına sahip. İki buçuk yıllık dönemde Bornova’ya sadece bu alan yapılmadı. Büyükşehir’in yatırımlarıyla Bornova’da Havuz İzmir açıldı. Yakında Gökdere Hayvan Barınağı’nı açılacak. Bornova’ya Katı Atık Merkezi kazandırıldı. Peterson Köşkü’nün yenilenmesi, 19 kilometre bisiklet yolu, Homeros Vadisi’nin yapımı, Halkın Bakkalı’nın 7’inci ve 8’inci şubeleri ilçemizde yapılanlar” şeklinde konuştu.

“İzmir vefası”

Kürsüye, Dr. Behçet Uz’un anısına kürsüye torunu Kurtul Kaptanoğlu geldi. Büyük İzmir yangınından sonra Dr. Behçet Uz’un kentin sosyal ve ekonomik gelişimi için Kültürpark’ı kurma öyküsünü anlatan Kaptanoğlu, “Dedem yeşil ve İzmir aşığıydı. İzmir’i ayaklandırmak için Kültürpark gibi bir alan yaptı. Bütün imkansızlıklara rağmen İzmirliler’in desteğiyle Kültürpark’ı kurdu. Böyle bir alanı sadece park olarak değerlendirmemek lazım. Bir şehre ihanet etmemenin yolları bu tip yerleri halka kazandırmaktan geçiyor. İzmir o kadar şanslı ki belediye başkanlığı bittikten 80 yıl sonra büyük bir vefa örneği göstererek Behçet Uz’un adı Türkiye’nin en büyük parklarından birine veriliyor” ifadelerini kullandı.

Bornova’nın Çamkule Mahalle Muhtarı Hüseyin Şimşek de özellikle halkın nefes alacağı, gençlerin ve çocukların spor yapacakları bu alanı ilçelerine kazandıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti.

Rekreasyon turu

Açılış töreninin ardından Başkan Tunç Soyer, dev rekreasyon alanını başkanlar ve İzmirlilerle birlikte gezdi. Soyer, İzmir’de ilk defa parkta konumlandırılan ve vatandaşların acil durumlarda basarak güvenlik güçlerini harekete geçirmesine imkan sunan Acil Yardım Butonu’nu test ederek geziye başladı. Ardından parkın ilk ziyaretçileri olan Ege Çağdaş Eğitim Vakfı öğrencileriyle bir araya gelen Soyer, trafik eğitim alanında eğitmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına çiçek verdi. Rekreasyon alanında kurulan FIFA standartlarındaki futbol sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Gültepe Spor Kulübü ve Çamkule Spor Kulübü sporcularıyla buluşan Soyer, açılış turnuvasında birinci olan sporculara ödüllerini verdi. Ardından Soyer ve başkanlar sporcularla penaltı çekti.

Behçet Uz’un anısı İzmir’in en güzel manzarasına karşı

Alanın en uç noktasında bulanan ve İzmir’i tepeden gören meydanda, heykeltıraş Tonguç Sercan tarafından yapılan İzmir’in eski Belediye Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Dr. Behçet Uz'un heykelinin açılışı yapıldı. Heykelin önündeki granit plakalar üzerinde İzmir yangını, fuarın açılışı ve Dr. Behçet Uz'un hayatı ile ilgili kesitlere yer verildi.

Gençlere spor imkanı

Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı’nın yenilenmesi çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i gençlik ve spor kenti yapma hedefi doğrultusunda alanda bulunan toprak futbol sahası, FIFA standartlarına getirildi. Soyunma odaları ve 500 kişilik tribün yapıldı. Rekreasyon alanında 480 metre uzunluğunda tartan koşu yolu ve bin 800 metrelik bisiklet parkuru, 4 ayrı noktada fitness alanı, çocuklar için trafik eğitim parkı, oyun, spor ve piknik alanları bulunuyor. Ayrıca alana konser, tiyatro gibi organizasyonların yapılabileceği bir meydan kazandırıldı. Rekreasyon alanında bin 600 metrekarelik çocuk oyun alanı oluşturuldu, alan yeni nesil çocuk oyun grupları ile donatıldı. Gece aydınlatmaları ve kamera sistemi ile parkın güvenliği sağlandı. Alan, 2001 yılında dönemin belediye başkanı Ahmet Piriştina tarafından hizmete açılmıştı.