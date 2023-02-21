İzmir'in kahraman gönüllüleri afet alanını anlattı

Büyük deprem felaketinin ilk günü haberi alır almaz bölgeye giden İzmirli gönüllülerin afet bölgelerinde yaşadıkları ve paylaşımları da örnek olunası bir çaba oldu.

Afet eğitimi alan ya da almayan gönüllüler afet bölgesinde yaşadıklarını anlatarak oradaki izlenimlerini, ihtiyaçlarını, yaşadıklarını dile getirdiler:

*** BURAK ÖZKİRİŞÇİ: Depremi duyar duymaz İzmir Hayvan Arama Kurtarma ekibi olarak yola çıkma kararı aldık. Depremden birkaç saat sonrasında yola çıkmıştık. Kahramanmaraş'a vardık ilk 4 gün enkazdan insan çıkardık. Sonrasında yanımızdaki arama kurtarma köpeğimiz ile eğitimlerimizi aldığımız yere girdik. Sağlam insan çıkarmak için varımızı yoğumuzu döktük. Bölgeye ilk ulaşan ekip bizim ekibizim oldu. 4. günün sonunda tüm arama kurtarma ekipleri geldikten sonra biz enkazları bıraktık yıkılmak üzere olan kimsenin giremediği binalarda mahsur kalmış kedi köpekleri çıkardık. Kahramanmaraş'tan İzmir'e döndük ama döndüğümüz gün Hatay'dan çok fazla kedi köpek mahsur kaldığını öğrenince bu sefer bu bölgeye geldik. Çok fazla arama kurtarma ekibi var ama hayvan kurtarma ekibi Türkiye'de 3 tane. O yüzden heryere yetmeye çalışıyoruz. Bölgedeki ne kadar mahsur kalmış hayvan varsa hepsini kurtarıp sağlık durumu kötü olanları tedavi ediyoruz iyi olanları sahibi varsa sahibine teslim edip eğer yoksa İzmir merkezimize götüreceğiz.

*** MELİS TOKDEMİR: Sağlıkçıyım ben. Kovid dönemini çok zor şartlarda daha yeni atlattık. Depremi duyar duymaz hiçbir şeyi düşünmeden gönüllü olarak buraya geldim. Çünkü insanların gıdadan çok depremin soğuğunda bir sağlıkçıya ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bir can olmaya geldim. Malatya Devlet Hastanesi'ne yardım etmeye geldim ama bölge bölge de gezerek çalışmaya özen gösterdim hastane dışına çıkıp sürekli bölgeye ulaştım. Sadece sağlıkçılık da yapmadık burda çok iş var. Erzak da paketliyorsunuz yeri geliyor çocuklara moral da oluyorsunuz evleri de gezdim. Kedi çıkardık biz enkazdan ona veteriner aradık arabada uyuduk geceleri çadır yok. Enkaz altında kalan evlerde bile uyuduk. Buraya geldikten 6 gün sonra banyo yapacak bir yer bulabildim. Burada şartlar çok zor. Şuan bölgede en ihtiyaç olan şey iç çamaşırı bunu herkes duysun. Hiç yok. Kömür yok çadır yok hiç yok. Artık bir düzen oturdu çok şükür. Herkes burada canla başla bir şeylerin ucundan tutmaya çalışıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin razı olsun gidemediğimiz hiçbir yer kalmadığını düşünüyorum herkese yettik yetmeye de devam ediyoruz. Duygularımı tarif edecek söz bulamıyorum. Emeği geçen burda olan olmayan herkese destekleri için teşekkür ediyorum.

*** MURAT AKIN: Bugün onlara olan yarın bana da olur diye düşündüm. Biriz tekiz diye düşünerek yola çıktım. İyi ki de gelmişim gören herkes anne şefkati gösterdi. Allah razı olsun. İnterrail grubunun bir üyesi olarak onlarla geldim buraya. Hatay Hassa Aktepe bölgesindeyiz. Elbise ve yemek yardımı dağıtımına destek veriyorum. Hasta olan veya çevredeki ihtiyaç sahiplerini belirliyorum. Onları grubumuza aktarıp yardım yolluyorum burada. En büyük eksik kadın iç çamaşırı ve çadır. Çok üzücü ve yıkıcı bir ortam var burada. Kendimi onların yerine koyuyorum ağlamamak çok zor. Psikolojim çok bozuldu. Onca çoluk çocuk bu soğukta dışarda kalıyor.

*** MURAT BABAYIM: İzmir'de büyük bi koşuşturma vardı depremin ilk günlerinde. Sürekli de bölgeye gidecek gönüllü talep ediyorlardı araştırdım İzmir'den YOLSEVDER bölgeye yardım amaçlı araç kaldırıyormuş o araçla buraya geldim. Erzak veriyoruz burada süreki. İzmir'den gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz, yemek yapıyoruz dağıtıyoruz. Buradaki insanları yeni doğmuş bi bebek gibi düşünün şuan sıfırdan herşeye ihtiyaçları var. Hiçbir şeyleri kalmamış eve giremiyorlar eşya alamıyorlar öylece dışarıdan evlerine bakıyorlar hiçbir şey yapamıyorlar. Dışarıda onlara soba temin etmeye çalışıyoruz. Ama durum çok zor burada yok olmuş kaybolmuş bir şehir var. İnsanların hayatları yok olmuş.

*** SENEM ESEN: Adanadayım şuan. Antakya'daydım Cebrail Mahallesi Defne oralarda başladık. Buradaki insanların bizim onların yanında olduğumuzu görmeye inanın çok ihtiyacı var. Konuştuğum depremzedelerden köyde olan bi kız buraya geleceğinizi hiç ummuyordum dedi ya da yolda gördüğüm bir teyzeye birşeye ihtiyacın var mı diyip listesini aldığımda geri dönüp ihtiyaçlarını temin edip ona ulaştırdığımda gözündeki bakışı gerçekten geldin mi diye sorması bunlar çok kıymetli. O bakışları gözleri asla unutamıyorum. Burada en büyük ihtiyaç çadır ben bile üşüttüm açıkta yatmaktan iki gündür serumla ayakta kalmaya çalışıyorum ki sağlıklı genç insanım. Orada yaşlısı çocuğu yerde açıkta yatıyor. Onun dışında sıcak yemek sorunu var. Beni hastalanınca özel harekat hastaneye getirdi. Ve o halk öyle insanlar ki depremzede çok kötü durumda ben hastalanınca benim yanıma geldi hepsi bişeye ihtiyacın var mı ısıtalım seni sıcak yemek bulalım diye bunlar anlatılamaz duygular. Burada kıyafet lazım değil yemek çadır ve ısınma lazım soba lazım. Kıyafet yardımını durdurun bu söylediklerimi temin edin. Bir de ben bir bebeğin çıkışına şahit oldum çıkaran ekibin üstündeki tozu halk elleriyle sildi minnetlerini her defasında göstermeye çalışıyorlar. Çok duygusal bi hava var burada. Hiç mi birşey yapamıyoruz herkes gitsin birşey yapamıyorsanız gelin çocuklarla oynayın çay demleyin teyzelerle konuşun illa bir şey yapmanız gerekmez bunlar onlara çok iyi geliyor. Bir kaç gün sonra el ayak çekilmesin burayı yalnız bırakmayın lütfen hepsinin hepimize ihtiyacı var.

*** OSMAN KUMAŞ: 2020 yılında yaşadığımız İzmir depreminden sonra arama kurtarma ekiplerinde gönüllü olarak yer almaya karar verdim. Deprem haberini öğrendikten sonra tek düşündüğüm enkaz altındaki insanlarımız ve depremzedeler yemek yiyemez iken benim de boğazımdan sıcak yemek geçemeyeceğiydi.

SOCAR Türkiye Gönüllüleri olarak başlattığımız yardım kampanyası kapsamında kamyonlarımızın ihtiyaç sahiplerine güvenli bir şekilde ulaşması için kamyon ile birlikte Hatay İskenderun’a gittim. Yardım kolilerimizi AFAD ve askeriyenin yardımlarını dağıttığı okula teslim ettikten sonra hemşirelerimizin ve ailelerinin bulunduğu bölgede çadır ihtiyacını öğrenip çadır temin edilmesini sağladım.

Çocukluk arkadaşımın Whatsapp paylaşımında tüm köyde elektrik kesildiğinden dolayı bir çiftlik sahibinin sağılan 22 ton inek sütünü döktüğü yönündeki paylaşımını gördüm.

SOCAR Türkiye Gönüllüleri olarak üç gün üst üste yardım kamyonu göndermiştik. İkinci gönderilen yardım kamyonunda 2 adet jeneratörümüz de vardı. Bu jeneratörleri Hassa Bölgesi’ndeki o çiftliğe teslim ettik ve böylece sağılan sütlerin Hassa’daki çocuklara dağıtılmasına katkı sağlamış olduk. Gönderdiğimiz ikinci yardım kamyonundaki kolilerin dağıtımını organize etmek için Samandağ Çivril Sahil Güvenlik Komutanlığı’na geçerek Samandağ’ın yardım gitmeyen köylerine hijyen malzemeleri, battaniye, mont, ayakkabı ve erzak yardımlarımızı ulaştırdık.