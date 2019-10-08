İzmir'in kalkınması için ele ele verecekler

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kendisini ziyaret eden Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu yöneticilerine destek sözü verdi, 'İzmir'e yaptığınız katkılar nedeniyle sizleri kutluyorum" dedi.

Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu yöneticileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Soyer, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını çok önemsediklerini ve kentin en önemli bileşenleri arasında gördüklerini ifade etti, "Bu anlamda, kurumsallaşma sürecini tamamladığı görülen ve yaptığı çalışmalarla kent dinamizmine katkıda bulunan Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu yönetimini ve tüm Ağrılılar'ı kutluyorum. Ayrıca, proje bazlı çalışmalarda, Ağrılılar'a her türlü desteği vereceğimize de söz veriyorum" dedi.

Kimler katıldı?

Ziyarete Ege Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Tekin Yalçın, Ege Bölgesi Ağrılılar Birliği Genel Başkanı ve Federasyon Başkan Vekili Mustafa Metin Yardımcı, Başkan Vekili Mehmet Harun Elçi, Genel Sekreter Menduh Sevinç, Birim Başkanları; Zafer Çalış, Celal Bayar, İshak Çelik, Erdinç Şahin, Ahmet Afşar, Aysel Aktaş, Hasan Bakır, Celal İnci, Zeki Birlik, Necmettin Bayar, Cengiz Mancuk, Seyat Demir ve Murat Karabağ katıldı. Ayrıca, İzmir Ağrı-Tutaklılar Derneği Başkanı Abdullah Cengiz de ziyarette hazır bulundu.

Beşinci sırada bulunuyor

Genel Başkan Tekin Yalçın, İzmir'de ve Ege Bölgesi'nde yapmış oldukları çalışmalarla, projelerini anlattı, şunları söyledi: "Ege Bölgesi'nin genelinde 300 bin civarında hemşehrimiz yaşıyor. İzmir'de Ağrılılar TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, nüfus yoğunluğu açısından beşinci sırada bulunuyor. Yöresel kültürümüzün yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması noktasında Federasyonumuz ve Derneklerimiz önemli kültürel çalışmalar yapıyor. Bu anlamda yerel yönetimlerle yapılacak olan işbirliğini de önemsiyoruz. Federasyon olarak, aylık bir gazete yayınlıyoruz, bu anlamda İzmir'de tekiz. Ayrıca, 1000 hemşehrimizin yer alacağı Ağrılılar İş Rehberimizin hazırlığı da sürüyor" dedi.

Önemli misyon

Başkan Tunç Soyer de Ağrılılar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilinmesini isterim ki, sivil toplum kuruluşları kentin gelişmesiyle, yöresel kültürlerin yaşatılması noktasında önemli bir misyon üstlenmektedir. Ağrılılar'ın bu denli profesyonel bir Federasyon tarafından temsil ediliyor olması, bizlerin de STK'lara karşı olan sorumluluğumuzu artırıyor. Bunun bilincindeyiz. Proje bazlı çalışmalarda Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vermeye hazırız."