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İzmir'in konuştuğu sapık yakalandı!

08 Ekim 2022 Cumartesi 16:17

İzmir’in Buca ilçesinde, kız öğrenci yurdunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde meydana geldi. Bina karşısında uygunsuz hareketler yapan şüpheli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 noktada kamera incelemesi yapıldı. Şüphelinin, 'cinsel taciz' suçundan kaydı olan S.A. olduğu belirlendi. S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #sapık
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