İzmir'in kurtuluş, CHP'nin kuruluş yıldönümü

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, İzmir’in, 15 Mayıs 1919 yılında emperyalist güçler tarafından işgal edilmesi ve 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşu vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Polat “Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’nin ardından İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlu olsun.” dedi.

Polat “ Gazeteci Hasan Tahsin’in bağımsızlık ve hürriyet için sıktığı kurşunla Milli Mücadele’nin ilk adımı İzmir’de atılmış ardından tüm Anadolu’da direniş başlamıştır. Anadolu halkı ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek egemenlik ve bağımsızlığını kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlık savaşının kazanılması ve Cumhuriyetin ilan edilmesi, Türk halkının makus talihini tersine çevirmiş, Türk halkı için 3 yıl 4 ay doğmayan güneş 9 Eylül’de İzmir’de yeniden doğmuştur. 9 Eylül tarihi bizim için İzmir’in kurtuluşunu ifade ettiği gibi aynı zamanda kurtuluştan kuruluşa var olmuş partimizin 96. yıl dönümüdür. Cumhuriyet Halk Partisi adaletin ve özgürlüğün savunucusu, büyük köklü reformlara ve devrimlere imza atmış, köklü bir geçmişe sahip bir partidir. Ulu Önder Atatürk 'Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi.’ sözleriyle partimizin önemini dile getirmiştir. Atatürk ilke ve inkılaplarını, Cumhuriyetin temel değerlerini ve demokrasimizi Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir neferi olarak savunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin 96. kuruluş yıl dönümünde kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, geçmişten günümüze 96 yıl boyunca partimizin güçlenmesi için mücadele eden örgütümüze ve tüm Cumhuriyet Halk Partilere saygı ve şükranlarımı sunuyorum.” dedi.