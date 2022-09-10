ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
0
HELİKOPTERLERDEN ZEYBEK GÖSTERİSİ
HELİKOPTERLERDEN ZEYBEK GÖSTERİSİ
0
ÜNLÜ ŞARKICIYI KÖPEK ISIRDI
ÜNLÜ ŞARKICIYI KÖPEK ISIRDI
0
İNGİLTERE KRALİÇESİ HAYATINI KAYBETTİ
İNGİLTERE KRALİÇESİ HAYATINI KAYBETTİ
0

İzmir'in kurtuluşunu anlatan gösteri tüyleri diken diken etti!

10 Eylül 2022 Cumartesi 09:49

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları tarihe geçti. Türkiye'de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri olan, artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri Alsancak Liman'dan Konak'a kadar yüzbinlerce kişiye görsel şölen yaşattı.


İzmir'in 100. yıl kurtuluş coşkusu 9 Eylül’de gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam zirve yaptı. Alsancak Limanı’ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'nda sona eren Fener Alayı yürüyüşünün ardından İzmirliler, Kordon'u adeta gelincik tarlasına çevirdi. Alandaki izleyiciler DJ Ersin ile birlikte şarkılar söyledi. Coşkuya Türk bayrakları ve telefon ışıkları eşlik etti. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Türkiye’de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri başladı. 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri gönüllere taht kurdu. Toplam bin 300 metrekare led ekranın kullanıldığı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon oldu.

Etiketler; #izmir #izmirin kurtuluşu #teatral gösteri #izmir kutlama
Önceki Haber
İzmir'de hava gösterisi nefes kesti!
Sonraki Haber
İzmir'in kurtuluşunu anlatan gösteri tüyleri diken diken etti!
İzmir'de hava gösterisi nefes kesti!
İzmir'de hava gösterisi nefes kesti!
0
Başkan Soyer: Cumhuriyeti barışla ve demokrasi ile taçlandırmak bize düşüyor
Başkan Soyer: Cumhuriyeti barışla ve demokrasi ile taçlandırmak bize düşüyor
0
İzmir'de tarihi anlar! İzleyenler adeta büyülendi!
İzmir'de tarihi anlar! İzleyenler adeta büyülendi!
0
İzmir'den Tarkan'dan muhteşem konser!
İzmir'den Tarkan'dan muhteşem konser!
0
72 yıllık gelenek! Efeler Kemeraltı'nda buluştu
72 yıllık gelenek! Efeler Kemeraltı'nda buluştu
0
Cumhur İttifakı’ndan 9 Eylül kutlaması
Cumhur İttifakı’ndan 9 Eylül kutlaması
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.