İzmir'in kurtuluşunu anlatan gösteri tüyleri diken diken etti!

İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl kutlamaları tarihe geçti. Türkiye'de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri olan, artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri Alsancak Liman'dan Konak'a kadar yüzbinlerce kişiye görsel şölen yaşattı.



İzmir'in 100. yıl kurtuluş coşkusu 9 Eylül’de gün boyu süren etkinliklerin ardından akşam zirve yaptı. Alsancak Limanı’ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'nda sona eren Fener Alayı yürüyüşünün ardından İzmirliler, Kordon'u adeta gelincik tarlasına çevirdi. Alandaki izleyiciler DJ Ersin ile birlikte şarkılar söyledi. Coşkuya Türk bayrakları ve telefon ışıkları eşlik etti. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Türkiye’de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri başladı. 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri gönüllere taht kurdu. Toplam bin 300 metrekare led ekranın kullanıldığı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon oldu.