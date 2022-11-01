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İzmir'in markası internette!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin küçük üreticiyi ihracatçıya dönüştürmek için oluşturduğu “İzmirli” markası altındaki bitkisel ürünler, süt ve et ürünlerine ulaşmak çok kolay. Tüketiciler bu ürünlere ulaşmak için izmirliden.com sitesinden sipariş verebiliyor

İzmir'in markası internette!
01 Kasım 2022 Salı 11:54

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” vizyonuyla üreticinin alın terini, katma değerli ürünlere dönüştürüyor. “İzmirli” markası altında hem tüketiciler sağlıklı ve ekonomik gıdayla buluşuyor hem de küçük üretici ihracatçı haline getiriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden İzTarım A.Ş. tarafından üretilen “İzmirli” markalı ürünler izmirliden.com sitesi üzerinden satın alınabiliyor.

Neler var?


izmirliden.com sitesi üzerinden dana ve kuzu kavurma, feta peyniri, keçi-koyun tulum peyniri, keçi-koyun beyaz peyniri, karakılçık buğday unu, karakılçık arpa şehriyesi, karakılçık makarna çeşitleri, sucuk, pastırma, buratta peyniri, mozerella peyniri satışa sunuldu. Sitede İzmirli markalı ürünlerin yanı sıra kooperatif ürünleri de satılıyor.

İlçe ilçe teslimat günleri


izmirliden.com üzerinden siparişi verilen ürünler kargoyla kapıya teslim ediliyor. Aliağa, Menemen, Foça, Çiğli ve Karşıyaka’ya pazartesi, çarşamba ve cuma, Bayraklı, Bornova, Buca ve Kemalpaşa’ya salı ve perşembe, Urla, Çeşme, Güzelbahçe’ye pazartesi, Gaziemir, Torbalı, Menderes ve Seferihisar’a çarşamba, Konak, Balçova, Narlıdere ve Karabağlar ilçelerine salı ve perşembe günleri hizmet veriliyor. Teslimatlar saat 08.00 -16.00 saatleri arasında yapılıyor.

Mera İzmir büyüyor


Büyükşehir Belediyesi “Mera İzmir” projesi kapsamında 4 bin 658 çobanın kapısını tek tek çalarak Türkiye’nin ilk çoban haritasını çıkarmış ve bu haritaya göre koyun ve keçi sütünü üreticilerden piyasanın iki katına satın alarak üretim için kolları sıvamıştı. Topladığı sütleri işleyerek “İzmirli” markasıyla katma değeri yüksek ürüne dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, üreticiden aldığı et ve bitkisel ürünleri de aynı markayla işleyerek üretime başlamıştı.

Etiketler; #izmir #izmirli #haber
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