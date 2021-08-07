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İzmir'in mobil mutfağı, destek için Muğla'da

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mobil mutfak aracı talep üzerine günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla’ya gönderildi. Mobil mutfak yangın bölgesinde yurttaşlar için kahvaltı ve sıcak yemek üretecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Derdimiz de ekmeğimiz de bir. Mobil mutfak aracımız günlerdir yangınlarla boğuşan Muğlalılara hizmet verecek.” dedi

İzmir'in mobil mutfağı, destek için Muğla'da
07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:35

Muğla'da devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınması için bölgeye İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan ekip gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü, talep üzerine bünyesinde faaliyet gösteren mobil mutfak aracını da Muğla'ya gönderdi. Günlük 3 bin kişilik yemek üretim kapasitesine sahip mobil mutfakta aşçılar, aşçı yardımcıları, gıda mühendisleri, bulaşıkçılar, şoför ve dağıtım elemanları olmak üzere toplamda 12 personel görev yapıyor.

“Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok”


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dayanışmanın önemine vurgu yaparak “Derdimiz de ekmeğimiz de bir. İzmir’in zor günlerinde tüm Türkiye bize destek olmuştu. Şimdi sıra bizde. Mobil mutfak aracımız günlerdir yangınlarla boğuşan Muğlalılara hizmet verecek. Hepsine şimdiden afiyet olsun. Unutmasınlar ki dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok” dedi. Hepsine şimdiden afiyet olsun. Unutmasınlar ki dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok” dedi.

Aşevleri Şube Müdürü Ebru Asal ise yangın söndürme çalışmalarına katılanların yanı sıra bölgedeki yurttaşlara da sıcak yemek ve kahvaltı vereceklerini ifade ederek, “Orman yangınları hepimizin canını yaktı. Biz de bölgedeki yaraları sarmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz varız ve yurttaşların bu zor günlerinde yanlarındayız” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #mobil mutfak #muğla yangın
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