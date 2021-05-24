İzmir'in önemli noktalarından biri bir ay kapatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı bölgesinde aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarını önlemek ve bölgenin altyapısını güçlendirmek için yürüttüğü Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Halit Ziya Bulvarı’ndaki çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı bulvarda emniyet tedbirleri doğrultusunda yeni düzenlemeye gidildi. Yarından itibaren Halit Ziya Bulvarı bir ay süreyle trafiğe kapalı olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda Kemeraltı'nda yaşanan su baskınlarını önlemeye yönelik Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi kapsamında Fevzi Paşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı’nı bağlayan Halit Ziya Bulvarı’nda 28 Nisan'da başladığı altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Alsancak yönüne giden araçların kullandığı bulvarda çalışmalar nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak ve çalışmalar esnasında gerekli güvenliği sağlamak için İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda yeniden düzenlendi. Yarından itibaren (24 Mayıs Pazartesi) Halit Ziya Bulvarı'nın trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Önlemler alındı

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Alsancak yönüne gitmek isteyen araçların 07.30-10.30 saatleri arasında kullandığı Atatürk Bulvarı, Halit Ziya Bulvarı trafiğe kapalı olacağı için 07.30 ile 16.00 saatleri arasında kullanılabilecek. 16.00'dan sonra araçlar Basmane üzerinden Alsancak yönüne gidecek. Geçici trafik düzeni bir ay sürecek. Atatürk Caddesi’ndeki terfi merkezinin denizle bağlantısını tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Halit Ziya Bulvarı’nda yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hattı imalatı yapıyor.