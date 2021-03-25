İzmir'in ormanları yararlı böceklerle koruma altında

İzmir'de, ormanlarına verdikleri zarar nedeniyle "dumansız yangın" olarak nitelendirilen zararlı böceklere karşı biyolojik mücadele yürütülüyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklayama göre, çam kese böcekleri, bahar ayının gelmesiyle hareketleniyor ve ağaçlara zarar vermeye başlıyor. Bahar aylarında ortaya çıkan bu böcekler ağaçları zayıf düşürüyor ve büyümesini yavaşlatıyor.

Zararlı böceklere karşı, 8 bin 700 dekarda yürütülen mekanik mücadelede kapsamında böceklerin yumurta koçanları ve kozaları ağaçlardan toplanıyor.

Toplanan koçan ve kozaların bir kısmı açık alanlarda hazırlanan tel kafes ile adacıklara bırakılarak, biyolojik mücadelede, çam kese böceğinin tabii düşmanı olan tırtıl paraziti (phyrx caudata) üretiliyor. Doğadaki kuşları ahşap kuş yuvalarıyla destekleyerek, kuş popülasyonunu artırılıyor. Kuşlar ise kış aylarında çam kese tırtıllarını yediğinden biyolojik mücadele yapılmış oluyor.

Ayrıca İzmir Orman İşletme Müdürlüğündeki laboratuvarda çam kese böceği yiyen çam kese böceği tırtılları ile "terminatör böcek" olarak bilinen doğa dostu "calosoma sycophant" türü böcek de üretiliyor. Mart ayında başlayan çalışmalarda en az 15 bin adet yırtıcının üretilmesi hedefleniyor. Çam kese böceklerini avlayarak yaşamını sürdüren yararlı böcekler ile zararlı böceklerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Bu böceklerle mekanik ve biyolojik olarak mücadele ederken, ekolojik denge ön planda tutuluyor. Kimyasal ilaçların çevreyi kirletmesi, faydalı böcek ve kuşları öldürmesi nedeniyle kimyasal mücadele yöntemleri kullanılmıyor.