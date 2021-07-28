İzmir'in ormanlarına hançer: Bu kez yer Torbalı!

Torbalı’nın Yeniköy Mahallesi’nde yerleşim yerlerine yaklaşık bin 500 metre mesafede kurulması planlanan Kireçtaşı Ocağı projesi ile ilgili ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı. Orman arazisi içinde yapımı planlanan Kireçtaşı ocağını istemediklerini belirten Yeniköy Mahallesi Muhtarı Bülent Ege, kireçtaşı ocağının mahalle halkının yaşantısını olumsuz etkileyeceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in Torbalı ve Menderes İlçeleri, Yeniköy Mahallesi mevkiinde Kimtaş Kireç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılması planlanan Kireçtaşı Ocağı projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) süreci başladı. İzmir Valiliği’ne sunulan ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açılırken dosyada yer alan bilgilere göre proje alanı orman arazilerinin içinde yer alıyor.

Patlayıcılarla 10 adet üretim kademesi oluşturulacak

Proje bedeli 8 milyon 196 bin 150 TL olan kireçtaşı ocağında gerçekleştirilecek faaliyetler sırasında çeşitli çevresel etkilerin oluşumu söz konusu olacak olup proje alanı etrafında orman arazileri, tarım arazileri, maden ocakları ile mevsimsel akışlı dereler bulunuyor. Proje alanı 56,20 hektar büyüklüğünde olması planlanan ocak sahasında malzeme, pasa ve bitkisel toprak stok sahaları yer alacak. Sahada gerçekleştirilecek üretim çalışmaları sırasında, yüzeyde bulunan bitkisel toprak tabakası kaldırılacak, gevşetme amaçlı yapılacak patlatmanın ardından, malzeme iş makineleri alınacak ve stoklandıktan sonra kireç fabrikasında hammadde olarak kullanılacak. Üretim çalışmaları sırasında 10 yıllık üretim planı dikkate alınarak basamak yüksekliği 12 metre, basamak genişliği yaklaşık 8 metre olacak şekilde yaklaşık ortalama 10 adet üretim kademesi oluşturulacak. Üretim çalışmalarında patlatma ile gevşetilen malzeme, iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek, sahada kısa süreli stoklandıktan sonra kireç fabrikasına nakledilecek. Sahada arazi hazırlık ve işletme faaliyetleri kapsamında 14 kişilik personel görev alacak olup, çalışmalar gündüz saatlerinde gerçekleştirilecek.

Mahalleli Kireçtaşı Ocağı istemiyor

Orman arazilerinin içinde işletilmesi planlanan kireçtaşı ocağıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeniköy Mahallesi Muhtarı Bülent Ege, mahallelerinin çevresinde kireçtaşı ocağı istemediklerini belirtti. Kireçtaşı ocağına izin verilmesi halinde mahalle halkının olumsuz etkileneceğini kaydeden Muhtar Ege, söz konusu projeyle ilgili itirazlarını yaptıklarını söyledi.