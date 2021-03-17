İzmir'in otobüslerinde dikkat çeken mesaj!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda derece alan ve ilk 100’e giren eserler, ESHOT otobüslerine giydirildi. Her bir karikatürün, farklı hatlarda hizmet veren otobüsler aracılığıyla toplumsal farkındalığı arttırması amaçlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’na, 62 ülkeden 549 çizer, toplam bin 672 eserle katılmıştı. Birincilik ödülünü Azerbaycan’dan Seyran Caferli’nin kazandığı yarışmada; ikincilik ödülünü İsviçre’den Ernst Mattiello, üçüncülük ödülünü Türkiye’den Halit Kurtulmuş Aytoslu almıştı. Belçika’dan Luc Vernimmen, Endonezya’dan Abdul Arif ve Kazakistan’dan Galym Boranbayev ise mansiyon ödüllerine layık görülmüştü.

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı çerçevesinde, 2010 yılından bu yana “Kadın Dostu Kent” unvanı taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu karikatürleri farklı mecralarda sergileme kararı aldı. Yarışmada ilk 100’e giren eserler, bu doğrultuda ESHOT otobüslerine giydirildi. Yoğun kullanılan hatlarda hizmet veren otobüsler aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığın artırılması hedefleniyor.