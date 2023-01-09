İzmir'in sokak lezzetleri Hindistan'da tanıtılacak!

İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, Hindistan'da düzenlenecek 12. Ulusal Sokak Lezzetleri Festivali ve Konferansı'na katılacak. Laçin burada İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları çalışmaları anlatacak ve boyoz, gevrek ve şambali gibi İzmir'in sokak lezzetlerini tanıtacak

Hindistan Seyyar Satıcılar Konfedarasyonu tarafından Nehru Stadyumu'nda düzenlenecek 12. Ulusal Sokak Lezzetleri Festivali, dünyanın dört bir yanından binlerce sokak emekçisini ağırlayacak. Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki Nehru Üniversitesi toplantı salonlarındaki sempozyumlarda ise akademisyenler ve ilgili sivil toplum örgütlerinin başkanları sunumlar yapacak. Açılışını Hindistan Şehircilik ve İskan Bakanı Shri Hardeep Singh Puri'nin yapacağı festival ve konferanslara Türkiye'yi temsilen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ile İzmir'de danışmanlık yapan akademisyenler Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ve Dr. Osman Sirkeci katılacak.

İZMİR'İN LEZZETLERİ

Konferansın Ulusal Koordinatörü olan Arbind Singh tarafından davet edildiklerini söyleyen Evren Laçin, “Ülkemizdeki 6.5 milyon seyyar esnafın sorunlarını, kent özelinde büyükşehir belediyesi ile yaptığımız çalışmaları ve geldiğimiz noktayı sunum eşliğinde anlatacağız. Kentimizin sokak lezzetleri açısından zenginliğin de yine burada gösterip ülkemiz ve kentimiz gastronomi turizminin gelişmesine katkı koymak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından kayıt altına alınmaya başlanmamız, tek tip araç ve kıyafetlerle hijyenik koşullarda insan onuruna yaraşır şekilde çalışır hale gelmemizi panelde gururla anlatacağım. Kentimize özgü gevrek, boyoz, kumru, şambali gibi ürünleri de lezzet avcılarına tanıtacağız” dedi.

HİNDİSTAN'IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

İzmir'de dağınık haldeki 250 bin sokak emekçisini tek bir çatı altında buluşturmalarının Hindistan Seyyar Satıcılar Konfederasyonu'nun da dikkatini çektiğini anlatan Laçin, örgütlenme süreçlerini, yaşadıkları sorunlar ve sorunların çözümü ile kurulan çatı örgütün yapısını anlatacağını kaydetti. Laçin, “Sokak emekçilerinin örgütlenme sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile olan ilişkilerimiz ve bu ilişkiler çerçevesinde elde ettiğimiz kazanımları hem Hintli sokak emekçileriyle hem de gelen sokak emekçilerini önderleri, sendika temsilcileri ve panelistlerle paylaşacağız” diye konuştu.

YÖNETİME İZMİRLİ BAŞKAN

Festival süresince, temeli 2019 yılında atılan Dünya Seyyar Satıcılar Birliği'nin de 2'nci kuruluş toplantısının da yapılacağını sözlerine ekleyen Laçin, “Bu toplantıya da Arjantin, Şili, İspanya, İtalya, Almanya, Nepal gibi yaklaşık 40 ülkeden temsiler katılacak. Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ve Dr. Osman Sirkeci, Türkiye'ye dair gelişmeleri ve pandemi sürecinde küresel anlayışları anlatacak. Ben de kurucular kurulu arasında yer alarak İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi'ni bu kuruluşun yönetimde temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.

Söz konusu festival ile dünyanın birçok ülkesinden binlerce katılımcının 1.5 milyarlık Hindistan'a geleceğini belirten Dr. Osman Sirkeci de düzenlenecek paralel konferanslarda önemli akademisyenlerin sunumlar yapacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ile birlikte Nehru Üniversitesi'ndeki panelde ülkemizdeki ve İzmir'deki sokak emekçilerinin sorunlarını katılımcılarla paylaşacaklarını aktaran Sirkeci, “Panelist olarak geldiğimiz noktayı gururla anlatıp diğer ülkelerin de bizleri örnek almasını sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.