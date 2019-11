İzmir'in sokakları fuarda

5 Aralık Perşembe günü kapılarını açarak dünya turizmini buluşturacak 13. Travel Turkey İzmir Fuarı, bu yıl "İzmir Sokakları Özel Bölümü" ile renklenecek. İzmir'in ilçe belediyelerinin yer alacağı bu özel bölümde, her standın kendine özgü zenginlikleri olacak.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelecek sektör profesyonelleri, İzmir'i tanımanın yanında ilçelerin güzelliklerini de görme imkanı yakalayacak. İzmir başta olmak üzere Türkiye turizminin dünyaya açılan kapısı Travel Turkey İzmir Fuarı, 13.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 5 - 7 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek Travel Turkey İzmir Fuarı; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İZFAŞ ortaklığında düzenlenecek. Fuar İzmir'de ev sahipliği yapacak 13. Travel Turkey İzmir Fuarı, yerli turizm profesyonellerinin dünya üzerindeki farklı coğrafyalardan gelecek konuklarla buluşmasına imkan sağlayacak. Travel Turkey İzmir Fuarı'na renk katacak özel bölümler, sektöre de nefes olacak. İlk iki gün sektör profesyonellerine açık olarak düzenlenecek Travel Turkey İzmir'i, üçüncü gün son tüketiciler de ziyaret edebilecek.

İzmir'i keşfetmek için

Her yıl artan ivmesiyle dünyanın dikkatini çeken Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, renkli görüntülere sahne olmaya hazırlanıyor. Fuar etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez "İzmir Sokakları" adı altında özel bir alan oluşturulacak. Sektör profesyonelleri, İzmir çatısı altında bulunan ilçe belediyelerin yer alacağı alanda kısa bir kent turu yapabilecek. Birbirinden özel değerleri bulunan ilçe belediyeleri, farklı temalarla bu "Sokağı" zenginleştirecek. İzmir ve ilçelerinin turizm faaliyetlerinin öne çıkarılacağı alanda; kentin doğal, tarihi, kültürel, gastronomik değerleri sektörün tüm bileşenlerine tanıtılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, fuarın ilk 2 günü olan 5 ve 6 Aralık tarihlerinde kente has lezzetleri sektör profesyonellerine sunulacak. Kentin lezzet değerleri, hem Türkiye hem de dünyadan gelen konuklara tanıtılacak. Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından gelecek misafirler, kentin her güzelliğine erişme fırsatını yakalayacak.