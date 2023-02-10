İzmir'in tanınmış cerrahı ve annesi enkaz altında

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan Dr. Levent Tosyalı, ziyaretine gittiği, Hatay'ın Antakya ilçesindeki annesi Meral Tosyalı ile enkaz altında kaldı. Eşi psikolog Meltem Tosyalı'nın, enkaz başında umutlu bekleyişi sürüyor.

İzmir'in tanınmış cerrahı ve annesi enkaz altında
10 Şubat 2023 Cuma 13:35

İzmir'in tanınmış cerrahlarından olan, İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli, emekli tabip albay Levent Tosyalı, annesini ziyaret etmek için gittiği Antakya'da, 6 Şubat'ta depreme yakalandı. Dereboy Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki İnsel Apartmanı'nın enkazı başından ayrılmayan psikolog Meltem Tosyalı, 5 yaşında kız çocuk babası olan eşi Levent Tosyalı ve kayınvalidesi Meral Tosyalı'dan gelecek iyi haberi bekliyor.

Umutlu bekleyişlerinin devam ettiğini belirten Meral Tosyalı, "İş makinesi gelmediği için beton bloku kaldıramıyoruz. Kaç gündür bekliyoruz ama gelmiyor. Ekip çalışmaya başladı ama 4'üncü ve 5'inci katlar birbirine yapıştığı için ayırmak için çok büyük bir ekskavatöre ihtiyaç var. Vinçler işe yaramıyor. Çaresiz durumdayız. Enkazın başında 7 operatör var ama ekskavatör olmadığı için çalışamıyorlar. Şu an kritik 72 saatlik süreyi kaçırmış durumdayız. O kadar acı verici bir durum ki. İnsanlar elleriyle kazıyarak, onlara ulaşmaya çalışıyor. Antakya'da taş taş üzerinde kalmadı. Devamlı da artçı depremler oluyor" dedi.


Kaynak: DHA
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