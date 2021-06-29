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İzmir'in tek şehir akvaryumu yeniden ziyarete açıldı

Tankar Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Ege’nin En büyük Outlet’i Westpark Outlet bünyesinde bulunan, yüzlerce su altı canlısı, tematik bölümleri ve yerden başlayan özel tünel akvaryumu ile çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi odağı olan İzmir’in ilk ve tek şehir akvaryumu Funtastic Akvaryum İzmir pandemi sonrası yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı

İzmir'in tek şehir akvaryumu yeniden ziyarete açıldı
29 Haziran 2021 Salı 12:46

Westpark Outlet içinde yer alan Funtastic Akvaryum İzmir, alınan kapsamlı Covid-19 önlemleri ile birlikte ziyaretçilerine güvenli bir eğlence deneyimi sunmaya devam ediyor.  Yaklaşık 2.500 metrekare kapalı alan içerisinde, toplam 2 milyon litreden fazla su kapasitesi ve 230 metrelik yürüyüş yolu bulunan akvaryum 1 Temmuz tarihi itibariyle her gün 10:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Köpek balıkları, vatozlar, tropik su altı canlıları, soğuk denizlere özgü türler, Ege ve Akdeniz canlıları ile su altı dünyasının hayranlık uyandıran pek çok özel canlısı, 70’ten fazla tematik akvaryum ve teraryum içerisinde yüzlerce canlının sergilendiği Funtastic Aquarium İzmir’de meraklılarını bekliyor.

Akvaryumda uygulanan planlı etkinlikler;

Köpek balığı besleme Salı, Perşembe, Cumartesi Saat: 16:00
Vatoz besleme Pazartesi, Çarşamba, Cuma  Saat: 16:00
Genel canlı besleme Pazartesi hariç tesisin açık olduğu her gün Saat: 14:00

Etiketler; #izmir #izmir akvaryum #Westpark
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