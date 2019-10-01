İzmir'in 'Turbo' annesi

İzmir'de yaşayan Ceylan İrdem (46), 3,5 yıl önce eşinden boşanınca, çocuklarına bakabilmek için cebindeki son para olan 50 TL ile sanayi sitesinde turbo tamiri işine adım attı. İrdem, işini ve çocuklarını turbo hızında yetiştiriyor.

Kısa süre içinde sanayi sitesinin 'Turbocu abla'sı olan İrdem, çocuklarına da hem annelik hem de babalık yaptı. İrdem, azmiyle birçok kadına örnek olurken, İngilizce işletme mezunu olan oğlu Nafi Öztufan da annesinin yanında bu işe başladı.

Asgari ücret yerine

Buca'da yaşayan ve 8 yıl öncesine kadar ev kadını olan Ceylan İrdem, bir süre eşinin pompa ve pompa enjektörü dükkanında çalıştı. İki çocuk annesi İrdem, 3,5 yıl önce eşinden boşanınca, çocuklarına bakabilmek için bir çıkar yol aramaya başladı. Bir yerde çalışarak kazanacağı asgari ücretle geçim sıkıntısı çekeceğini düşünüp, kendisi iş kurmaya karar veren İrdem, cebindeki son para olan 50 TL ile İzmir 6'ncı Sanayi Sitesi'ne giderek, buradaki bir dükkanın, kendisine verilen köşesinde turbo tamiri sektörüne adımını attı. Esnafın desteğiyle araçların yakıt sistemlerinde kullanılan turbo tamirciliğinde kısa süre içinde başarılı olan İrdem, kendine dükkan açarak gerekli makineleri satın aldı. Sanayide 'Turbocu abla' olarak tanınan İrdem, evde de çocuklarına hem anne hem baba oldu. İşinden arta kalan zamanlarında 9 yaşındaki kızı Niran ile ilgilenen İrdem, azmiyle birçok kadına örnek oldu.

Firmamın adı 'Turbocu abla'

İşinde böyle bir başarı yakalayacağını kendisinin de tahmin etmediğini söyleyen İrdem, "Eşimden ayrılınca ne yapabileceğimi düşünürken kendi kendime turboyu dağıtmaya parçalamaya başladım ve bir cesaret bu işi öğrendim. Cebimdeki son 50 TL ile bir dükkanın içinde bana bir arkadaşın verdiği yerde, turbo işine başladım. Buraya araçlar gelip gidiyordu ve aynı gün içinde para kazandım. Bunları da devamlı biriktirdim. Meslektaşlarım da benim durumumu bildiği için bana destek oldular. Buradaki kira ortağım ayrılınca dükkanın tamamını kendim tuttum. Sanayideki esnaf bana iş göndermeye başladı. Herkes bana destek oldu, böylelikle ilerledim. Kimse 'Kadındır bu işi yapamaz' demedi. Bana burada 'Turbocu abla' diyorlar. Firmamın adını kimse bilmiyor. Şu anda her gün iş kapasitem artıyor" diye konuştu.

Eve gidince yorgunluğum gidiyor

Sanayideki mesainin ardından tüm vaktini çocuklarına ayırdığını söyleyen İrdem, "Buradan çıkıyorum, yorgun oluyorum. Kızım küçük olduğu için ilgiye çok ihtiyacı var ve onunla vakit geçirince yorgunluğumun hepsi gidiyor. Onunla beraber yemek hazırlıyoruz, televizyon izliyoruz, oynuyoruz. Anne olmak çok güzel bir duygu. İyi ki anne olmuşum. Oğlumun iyi bir kariyeri vardı ama bana destek olmaya karar verdi. Oğlum da kızım da benimle gurur duyuyorlar. Oğlumla çatışmalar yaşadım ama ben bunları başardıkça benimle gurur duymaya başladı. Ona da arkadaşları benimle ilgili çok güzel şeyler söylüyorlarmış. Kadın isterse her şeyi yapar. Ben kadını erkeklerden güçlü görüyorum" dedi.