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İzmir'in üç ilçesinde 24 saat su kesintisi

İZSU yayınladığı duyuru ile vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren Bayraklı, Çiğli ve Karşıyaka'da bazı mahallelere 24 saat boyunca su verilemeyecek

İzmir'in üç ilçesinde 24 saat su kesintisi
01 Mart 2022 Salı 15:02

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleştirilecek vana değişim işlemi sebebiyle üç ilçedeki 26 mahalleye 24 saat boyunca su verilemeyeceği bildirildi. Su kesintisi saat 10:00 itibariyle başladı.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yapılacak vana değişime sebebiyle üç ilçede 26 mahalleye su verilemeyeceğini duyurdu. İZSU’dan yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Bayrakla ilçesinden Cengizhan, Çiçek, Alpaslan, Muhittin Erener, Refik Şevket İnce, Fuat Edip Baskı, Nafiz Gürman, Yamanlar, Emek, Doğançay, Soğukkuyu, Onur, Körfez, Gümüşpala mahalleleri; Çiğli ilçesinden Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka-2, Evka-6, Güzeltepe, Şirintepe, Maltepe Köyiçi, Yakakent mahalleleri; Karşıyaka ilçesinden Örenkköy, Cumhuriyet, İnönü, Mustafa Kemal mahallelerinde 01.03.2022 tarihi saat 10.00'da başlayacak su kesintisi, 02.03.2022 saat 10.00’a kadar sürecek.”

Etiketler; #izsu #izmir #su kesintisi #karşıyaka su kesintisi
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