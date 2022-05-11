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İzmir'in üç ilçesine sağanak yağmur uyarısı

İzmir'in üç ilçesine sağanak yağmur uyarısı
11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:19

İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ve çevresinde gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, bugün öğlen saatlerden itibaren İzmir'in doğu kesiminde bulunan Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım düşmesi, küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Sağanak yağmurun aynı gün saat 19.00'da sona ermesinin beklendiği bildirildi.

Etiketler; #izmir #yağmur #sağanak yağmur #izmir yağmur
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