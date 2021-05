İzmir'in yeni flamingoları yumurtadan çıktı

İzmir’in Gediz Deltası’nda yuva kuran yaklaşık 20 bin flamingo çiftinin yavruları yumurtadan çıkmaya başladı. Gediz Deltası’nda üreyen flamingoların yavruları, önümüzdeki yaz aylarının sonunda uçmaya başlayacak

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 5 ila 10’nun Gediz Deltası’nda ürediği flamingoların ilk yavruları doğmaya başladı. Flamingolar kış aylarında kur danslarına başlamış, Nisan ayının başında deltadaki üreme adasında kuluçkaya yatmıştı. Geçmiş yıllardaki çalışmalara göre Gediz Deltası’nda yıllık ortalama 18-20 bin çift flamingo ürüyor. Bu senenin tam sayıları, flamingolar üreme adasını terk ettikten sonra yuvaların sayılması sonucunda belli olacak. Flamingolar, yaz aylarında bir kreş oluşturacak ve yavrulara toplu olarak bakacak.

Türkiye’nin önemli sulak alan sistemlerinden biri olan Gediz Deltası’nda bu yıl kuş nüfusunun belirlenmesi çalışmaları Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) ve DKMP İzmir Şube Müdürlüğü’nün gözetimiyle gerçekleştiriliyor.

Çalışmada, Gediz Deltası’nın yıl boyu izlenmesi ve hem üreme hem de üreme dönemi dışında tüm kuş varlığının belirlenmesi hedefleniyor. Gediz Deltası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu resmi başvuruyla, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hazırlanıyor. Deltada başlatılan Kuş İzleme Programı hem deltanın tanınması hem de deltanın dünya mirası özellikleri gösteren benzersiz doğasının araştırılması için önem taşıyor.

Gediz Deltası’nda yürütülen kuş araştırma programı hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç: “Dünyadaki her 10 flamingodan birine İzmir’in yaşam vermesi büyük bir ayrıcalık. İklim kriziyle karşı karşıya olduğumuz bu dönemde Gediz Deltası ve onun sunduğu yaşam her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu nedenle, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DKMP ile yürüttüğümüz bu çalışma Deltanın daha fazla tanınması, sevilmesi ve yaşatılması için büyük önem taşıyor. Deltadaki kuşların yaşamına gün be gün şahitlik yapmak ve bunu paylaşmak bizim için hem bir mutluluk kaynağı hem de bir görev. Pandemi koşullarında özel izinle sürdürdüğümüz çalışmamız önümüzdeki dönemde gönüllülerimize de açık olacak” dedi.